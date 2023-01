La felicidad de la actriz Karla Sofía Gascón, de 50 años de edad, se vio empañada a los pocos minutos de haber publicado su desnudo en Instagram.

Y es que Karla Sofía Gascón, la ex MasterChef Celebrity, no soporta que exista gente que invierta parte de su tiempo para criticarla, pero sobre todo para no apreciar el desnudo con el que causó furor en redes sociales.

Por lo que a través de la red social, Karla Sofía Gascón cuestionó por qué cuando comparte fotografías de lugares, futuros trabajos y gatos, gustan, pero cuando son mariposas, no.

Karla Sofía Gascón (@karsiagascon / Instagram )

“No entiendo por qué las mariposas forman tanto revuelo…son animalitos de los más cuquis y se pueden ver en el campo”, señala la actriz trans.

Para después asegurar que las espantará la próxima vez que realicé un desnudo, claro, lanza una nueva provocación a la censura…

Pero también a sus detractores pues le es inevitable dejar pasar las críticas: “Eso sí, a algunos nada les embona, ponga lo que ponga, protestan”, se queja.

Karla Sofía Gascón reacciona a críticas por su desnudo (@karsiagascon / Instagram)

Le llueven críticas a Karla Sofía Gascón tras quejarse de críticas a su desnudo que nunca le hicieron

Aunque no ganó MasterChef Celebrity, Karla Sofía Gascón sí ganó más seguidos en Instagram y reconocimiento por mostrarse al natural.

Por lo que no dudó en compartir algunos titulares de portales de periódicos donde reconocen su sensualidad. Esto para callar críticas de quienes la llamaron ridícula y desesperada por tener atención.

Por lo que sus seguidores de inmediato la respaldaron y, por supuesto, la adularon: “Mi amor, pues estás bien rica, obviamente la que puede, puede”, “Estás bien guapa y sabrosa, con todo respeto, y soporten”, “Pues que mundo arda, tú sigue haciendo lo que tu corazón te dicte”, se lee entre comentarios.

Triunfa Karla Sofía Gascón desnuda (@karsiagascon / Instagram)

Desnudo de Karla Sofía Gascón salpica a Nadia

Ya con el ánimo nuevamente arriba lanzó un simpático comentario con el que se burló de su excompañera Nadia, al leer el titular: “Karla Gascón impacta con fotografía como Dios la trajo al mundo”.

A lo que respondió: “Santo Cristo, señor de Nadia, protéjanos”, esto en referencia a que la emergida de La Academia, de 39 años de edad, es muy religiosa.

Palabras que inevitablemente desataron la burla: “Señor de Nadia, jajaja”, “Me hiciste el día, eres de lo más simpática y ocurrente”, “Qué chistosa”, “Ay si es cierto, el diosito de Nadia”, le comentan.