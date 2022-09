Rebecca Jones lanzó un fuerte reclamo a su exesposo Alejandro Camacho, quien hace unas semanas afirmó que a la actriz le había regresado el cáncer.

En entrevista con reporteros, Rebecca Jones aclaró que sigue libre de cáncer y se encuentra tan bien de salud que se ha integrado al elenco de una nueva telenovela que grabará en Los Cabos.

Previo a abordar un avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Rebecca Jones se mostró molesta por las declaraciones de Alejandro Camacho, pues dijo, aunque tienen un hijo en común, él desconoce qué pasa en su vida:

“Yo creo que mi palabra vale más, hace tres semanas apenas hice todas las declaraciones que tenía que hacer al respecto y eso es más valioso que todo, si ustedes le quieren dar más peso a lo que dice una persona que no vive conmigo, que efectivamente es el padre de mi hijo, pero no vive conmigo, ni sabe nada de mi vida, ni tiene por qué opinar acerca de mi salud, pues allá ustedes, pero yo soy muy clara siempre, digo la verdad”

Ante ello, los reporteros preguntaron a Rebecca Jones si está molesta con Alejandro Camacho, ella dijo que es la prensa la que quiere amarrar navajas entre ambos, no obstante, le lanzó un fuerte reclamo a su exesposo: que no opine sobre ella.

“Son ustedes los que luego le echan leña al fuego, yo creo que él no lo hizo con mala intención, simplemente él no tiene por qué opinar, eso sí es un hecho, yo no opino acerca de él, porque no sé su vida, no hay que dar por hecho las cosas, pero tampoco se la puede uno pasar desmintiendo cosas, porque uno sabe la verdad”

Rebecca Jones