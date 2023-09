La periodista Anabel Hernández pone en aprietos a Raquel Bigorra al asegurar en su libro “Las señoras del narco: Amar en el infierno” que la actriz tuvo un amorío con Tamalito.

Razón por la que Raquel Bigorra se convirtió en la más buscada por la prensa ya que quieren detalles de su relación con Fernando López Salinas alías Tamalito expuesta por Anabel Hernández.

Cabe mencionar que el fallecido abogado y dueño del centro nocturno Gabanna, habría trabajado para el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

raquel bigorra (Chisme No Like)

Raquel Bigorra se ríe al negar amorío con Tamalito, como asegura Anabel Hernández

En un encuentro con la prensa, Raquel Bigorra, de 49 años de edad, aceptó conocer a Tamalito, pero su nombre real tal y como menciona Anabel Hernández.

Así como Raquel Bigorra revela haber trabajado con Tamalito y niega que éste le haya regalado una casa en San Ángel como la periodista y escritora Anabel Hernández, de 52 años de edad, lo asegura.

“Le conocí cuando estuve trabajando en este centro nocturno... Habían dicho que me había regalo una casa, bueno fuera”, dijo según muestra el video compartido por el programa Chisme No Like.

Tamalito / Raquel Bigorra (Chisme No Like / YouTube)

Explica que laboró durante una larga temporada, de lunes a domingo, en un centro nocturno que no estaba escondido al que acudía la prensa, pero sobre todo estaba dentro de la ley.

Por lo que es mentira que tuvieran una relación amorosa, chisme que no le quita el sueño; sin embargo, quiere aclarar que su casa no es regalada.

Raquel Bigorra desmiente que Tamalito le haya regalado una casa, como asegura Anabel Hernández en su libro

De acuerdo con Anabel Hernández, Tamalito compró una casa a Raquel Bigorra ubicada en la calle Rocas, en San Ángel, propiedad que la actriz asegura haber pagado.

Incluso, Raquel Bigorra dice que la casa ya la tenía cuando comenzó a trabajar para el abogado y la pagó a crédito, por lo que solo se ríe de lo citado por Anabel Hernández.

Para muestra de lo mucho que le importa, se burla asegurando que tendrá que comprar el libro ya que la menciona y ahora hasta le hace promoción.