Arleth Terán quiere demandar a Anabel Hernández por su libro ‘Emma y las otras señoras del narco’, pero para que se “moche” con ella.

Anabel Hernández -de 52 años de edad- ha causado gran revuelo con sus investigaciones sobre el crimen organizado y eventos que han marcado la historia de México.

Pero en esta ocasión hizo “temblar” al medio del espectáculo con sus dos últimos libros: “Emma y las otras señoras del narco” y “Las señoras del narco: amar en el infierno”.

En ambos libros se habla de la relación entre narcotraficantes y mujeres de la farándula como Ninel Conde y Arleth Terán, entre otras.

Anabel Hernández destapó el nexo entre personajes del espectáculo y el crimen organizado, saliendo a relucir nombres como Galilea Montijo y Andrés García.

Estas celebridades prometieron demandar a Anabel Hernández, por hablar de ellos en su libro “Emma y las señoras del narco”, lanzado en 2021.

Sin embargo, la investigadora asegura tener fuentes concretas de lo escrito en sus libros, por lo que hasta el momento estas demandas no han aparecido.

Arleth Terán fue cuestionada sobre si piensa demandar a Anabel Hernández por usarla en uno de sus libros, pero ella sólo quiere que le den su “moche”.

“Me da mucha risa que ustedes son bien interesados en los libros que no han ni leído, eso me encanta (...) Si dice mi nombre que me den regalías es lo único que digo”

Arleth Terán