Raquel Bigorra podría regresar a la música, pues tras lanzar su éxito ‘Y no me importa’, tiene la intención de seguir cantando.

Además, reveló que su hija podría convertirse en actriz, pues desde muy pequeña se ha interesado por el mundo del espectáculo.

Durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, la conductora contó que se encuentra retomando su carrera como cantante.

La cubana ha mostrado que tiene una buena voz, pues en 2006 ganó en el programa ‘Cantando por un sueño’.

También tiene un disco titulado ‘Y no me importa’, el cual fue lanzado en 2004, por lo que tras varios años, Raquel Bigorra estaría por regresar a la música.

“Hay un compromiso grandísimo, pero en el caso de la cantada, tú no vas a cantar lo que no quieras cantar (...) Entonces te involucras al 100, la cantada es el triple de trabajo” dijo Raquel Bigorra sobre sus nuevos proyectos.

Raquel Bigorra tiene una hija con Alejandro Gavira a la cual llamaron Rafaella, quien desde muy pequeña ha mostrado una afición por las cámaras.

La conductora manifestó que estaba emocionada por la incursión de su hija en el medio del espectáculo.

Actualmente la niña tiene 7 años y ha mostrado gusto por el modelaje, y también ha trabajado en algunos comerciales.

Rafaella cuenta con una cuenta en Instagram que es vigilada por su madre, pero ahí ha mostrado su afición por las selfies.

“Ya está trabajando de modelo, haciendo comerciales, anda haciendo fotos, es toda una profesional, yo no sé de quién lo sacó” dijo Raquel Bigorra sobre la incursión de su hija en el espectáculo.

La hija de Raquel Bigorra toma clases de piano y baile, por lo que tiene facilidad para las artes.

Mencionó que los productores de ‘Mujeres Asesinas’ le pidieron que dejara actuar a su hija en la serie, pero ella se negó, pues aún no quiere que Rafaella se desarrolle en ese medio.

“Sí está padre, pero no, porque no tiene la preparación todavía, de que vaya hacer fotos, videos y comerciales es divertido, pero ya actuar un drama, sí me da miedo que se me vaya a quedar enganchada”

Raquel Bigorra