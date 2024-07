Hay nueva información sobre la sorpresiva separación de Gabriel Soto con Irina Baeva, la actual Aventurera.

Poco a poco la historia comienza a tomar forma y es que hoy se confirma que Irina Baeva le fue infiel a Gabriel Soto con un inversionista de Aventurera.

La información llega propiamente del actor mexicano, quien se lo contó al periodista colombiano Lucho Borrego -de 50 años de edad-.

Irina Baeva y Gabriel Soto terminaron su noviazgo y compromiso (Michelle Rojas)

Aseguran que le fue infiel a Gabriel Soto con inversionista de Aventurera

A través del programa ¡Siéntese quién pueda!, Lucho Borrego aseguró haber hablado por teléfono con Gabriel Soto, quien le contó que Irina Baeva le fue infiel con un inversionista de Aventurera.

Gabriel Soto -de 49 años de edad- no quiso dar el nombre del inversionista de Aventurera que Irina Baeva -de 31 años de edad- invitó a la relación.

Sin embargo, informó que su relación terminó desde hace meses, pero no lo hizo público ya que la actriz se negó puesto que Aventurera aún no iniciaba funciones y no deseaba mala publicidad.

Cansado de la situación, Gabriel Soto lanzó el comunicado que ella sí conocía, pero se negó a firmar y sobre todo a compartir en sus redes sociales.

¿Quién sería el presunto amante de Irina Baeva?

Irina Baeva ya habría dado pistas de su nueva relación. A través de sus historias de Instagram, la exnovia de Gabriel Soto ha compartido imágenes de sus visitas en restaurantes, mismas que en realidad serían “citas románticas”.

Al igual que se lo hizo a Geraldine Bazán -de 41 años de edad-, Irina Baeva estaría enviándole indirectas a la novia del hombre con el que sale.

En una imagen compartida por la periodista Angélica Palacios Real -de edad desconocida-, se observa a Irina Baeva en un restaurante oriental; ella no está sola, la acompaña un hombre de abdomen abultado, quien es de tes morena.

Teorías están surgiendo. Personas dan por hecho que se trata de Juan Osorio -de 67 años de edad- ya que éste suele arremangarse la camisa como el hombre de la imagen.

Irina Baeva y su supuesto amante (@irinabaeva / Instagram)

Por lo que Irina Baeva le estaría enviando indirectas a la novia del productor de telenovelas.

Mientras que hay quien cree que se trata de productor Gerardo Quiroz -de 57 años de edad-, quien produciría junto a Juan Osorio la nueva versión de Aventurera, pero al final se salió del proyecto por razones desconocidas.

Hasta el momento de redactar esta nota, Irina Baeva no ha comentado nada al respecto y se cree que no lo hará a menos que haya dinero de por medio pues vendió la exclusiva de su rompimiento a una revista.