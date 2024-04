El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte de la actriz Thelma Dorantes a los 76 años de edad.

A través de las redes sociales, varios famosos confirmaron la muerte de Thelma Dorantes luego de que presentó algunos problemas de salud que la habían alejado de su trabajo.

Varios famosos han expresado sus condolencias por la muerte de Thelma Dorantes, actriz de televisión y teatro que participó en diferentes proyectos.

Por el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la muerte de Thelma Dorantes, actriz que participó en La Rosa de Guadalupe.

A continuación te contamos todos los detalles sobre quién era la actriz Thelma Dorantes y los proyectos en los que participó en la industria del espectáculo.

Thelma Dorantes fue una actriz que participó en varios proyectos en la televisión, cine y en el teatro.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Thelma Dorantes logró participar en diferentes proyectos.

En entrevista para Sorpresa TV, Thelma Dorantes reconoció que aunque se formó en el teatro tenía un gran cariño a la televisión.

“(He hecho) de todo realmente, he hecho cine, televisión, teatro, que es mi escuela y curiosamente, las personas de teatro del siglo pasado como yo, éramos muy especiales con la cuestión de la televisión. Decíamos: ‘No, no, no, yo no voy a hacer televisión y ahora muero para que me sigan llamando para hacer programas, telenovelas, amo la televisión. No digas: ‘De esta agua no beberé’”

Thelma Dorantes