Esta mañana de jueves, a través de las redes sociales, Lila Downs anunció la muerte de su esposo Paul R. Cohen, quien dejó esta vida a los 69 años de edad.

“Con gran tristeza, compartimos que nuestro querido Paul R. Cohen falleció la noche del 7 de diciembre en la ciudad de Oaxaca”, se explica omitiendo la causa de la muerte, la cual dicen fue por un problema cardíaco.

“Que siempre brille en nuestras memorias su magia y paz que compartió con nosotros”, concluye el comunicado tras destacar que Paul R. Cohen fue un gran músico, pero sobre todo un gran padre y sobre todo un esposo amoroso.

Lila Downs confirma la muerte de su esposo Paul R Cohen. (@liladowns)

Pero ¿quién fue Paul R. Cohen, esposo de Lila Downs?

Paul R. Cohen fue un músico y saxofonista originario de Nueva York donde conectó con Lila Downs, con quien sostuvo un matrimonio de 25 años.

Nacido en 1963, Paul R. Cohen fue pieza clave en la carrera de Lila Down, quien sigue cosechando éxito en México y Estados Unidos a sus 54 años de edad.

El director artístico mexicano, alcanzó la fama por el ser el esposo de la compositora mexicana, cuya atención logró atrapar cuando ella estudió la Licenciatura en Antropología en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos.

Sin embargo, el músico logró enamorarla cuando ella se integró como vocalista del un grupo de persecución local llamado “Los cadetes de Yodoyuxi”.

Paul R Cohen tocando el saxofon. (@liladowns)

La química entre ambos se dio a nivel personal y profesional pues Paul R. Cohen fue quien produjo el disco “Ofrenda” de Lila Downs, desde entonces se volvieron inseparables en la vida y en el trabajo.

Aunque pasaban mucho tiempo juntos, la pareja hizo todo lo que estuvo en sus manos para mantener su vida personal en privado por lo que nunca mencionaron la fecha y el lugar donde tuvo lugar su boda.

Dado que no todo en la vida es trabajo, Paul R. Cohen y Lila Downs buscaron tener familia; no obstante ella no pudo tener hijos biológicos por lo que adoptaron.

En 2010, Lila Down adoptó a un niño llamado Benito y once años después, sumó a su familia a una bella niña, a quien llamó Vanessa. Hoy lamentablemente llora la muerte de quien fue su compañero de vida.