¿Quién fue Fred Roldán, el hombre que amó al teatro hasta su último día? Este sábado se informó la muerte del actor mexicano que padecía un agresivo cáncer en el cuello.

Desde el pasado 11 marzo, Fred Roldán permanecía hospitalizado en terapia intensiva luego de que su salud se vio mermada. Su exesposa Lupita Sandoval había pedido ayuda económica para poder pagar los gastos del también productor de teatro.

Gracias a su amor por el arte dramático Fred Roldán se autonombró ‘El señor teatro’. Conoce la historia del hombre que siempre demostró su amor por las obras teatrales.

Fred Roldán nació el 29 de septiembre de 1959 en la Ciudad de México, pero se va a vivir a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Desde muy pequeño demostró su pasión por las artes escénicas ya que se padre manejaba una cadena de cines.

El ver a los grandes actores desde una temprana edad, le marcó su destino. A los seis años comenzó a trabajar interpretando a un payaso en un circo en ballet, ya que su hermana era bailarina de Bellas Artes.

A los 15 años ingresó al Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), de donde se graduó en la década de los 80. Desde ese momento mostró su amor por el teatro, destacando como actor, director, escritor y productor.

Como sabía lo que quería, a los 15 años formó su propia compañía ya que se debía mantener y durante su preparación le prohibieron trabajar.

En 1981 interpretó a Pinocho, personaje que le marcó su vida incluso fue conocido como ‘El pinocho de México’.

En 1992 estrenó ‘Y llegaron las Brujas’, musical mexicano que le cambió la vida y le dio un cambio a su carrera artística.

También ha montado obras como ‘Peter Pan’, ‘El mago de Oz’, ‘Aladino’, ‘La bella durmiente’, ‘Blancanieves’, ‘El Jorobado de Notre Dame’, ‘El retrato de Dorian Gray’ y muchas más.

Fred Roldán se forjó una carrera de más de 50 años en el teatro. En su libro biográfico, Fred Roldán se autonombró ‘El señor teatro’, debido a que en su trayectoria le ha dado vida a más de 50 personajes.

En 1997 inauguró el Centro Cultural Roldán Sandoval, junto a su entonces esposa la actriz Lupita Sandoval. Desde ese momento lo ha mantenido con grandes espectáculos.

Fred Roldán fue reconocido en 2004 por su trayectoria y aportación al teatro musical mexicano. También recibió varios premios de la crítica teatral tanto por la adaptación como por la música original de sus producciones.

En 2021 se le diagnosticó cáncer en la lengua, mismo que logró vencer a través de quimioterapias. Sin embargo, en 2022 se le diagnosticó cáncer en el cuello.

Junto a Lupita Sandoval, Fred Roldán tuvo 3 hijos. La pareja estuvo junta durante 3 décadas y aunque se divorciaron en 2007, siempre mantuvieron una relación de amistad y permanecieron juntos por el bienestar de sus hijos.

Fred Roldán siempre fue cuestionado sobre si era gay. En entrevista con Guatavo Adolfo Infante, el actor reconoció que siempre lo habían rondado las dudas sobre su orientación sexual.

“No soy gay. Te voy a explicar una cosa: un hombre que se enamora como yo me he enamorado, un hombre amanerado como lo soy yo, siempre me han cuestionado”

Fred Roldán