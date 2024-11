La historia de Yesenia Torres tomó mayor viralidad luego de que la contó en el podcast de Un Tal Fredo, pues parte de su popularidad se debió a que se agarró de las greñas a la amante de su esposo.

Los lives de Yesenia Torres tomaron poco a poco relevancia en redes sociales, hasta que apareció la historia de la amante de su esposo, la cual ventiló en redes sociales.

Pero ¿Quién es la nombrada Yesenia Torres? Te contamos los siguientes datos de la influencer:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Polémicas

¿Quién es Yesenia Torres? La influencer se hizo popular tras ventilar que golpeó a la amante de su esposo

Yesenia Torres lleva por nombre de pila, Diana Yesenia Torres Quintero, siendo actualmente una conocida influencer de estilo de vida y quien basa su contenido en su historia como esposa engañada “como miles”.

Yesenia Torres es nacida en San Luis Río Colorado, Sonora, donde sigue viviendo actualmente.

La principal red social de Yesenia Torres es TikTok, donde comenzó a subir contenido en 2020 durante la pandemia.

Cabe destacar que por su apellido Quintero, siempre ha existido la duda de si Yesenia Torres es familiar del narcotraficante Rafael Caro Quintero.

¿Qué edad tiene Yesenia Torres?

Yesenia Torres tiene 43 años de edad, pues nació en 1981.

¿Quién es el esposo de Yesenia Torres?

Se desconoce la identidad del esposo de Yesenia Torres, pero sabe que solo se ha casado una vez.

¿Qué signo zodiacal es Yesenia Torres?

Yesenia Torres es del signo zodiacal de Aries, pues nació un 10 de abril.

¿Cuántos hijos tiene Yesenia Torres?

Yesenia Torres tiene cuatro hijos, dos de ellos son Edmundo Herrera Torres y Odette Herrera; los otros dos son menores de edad.

Yesenia Torres con sus cuatro hijos. (@yeseniatorreskintero)

¿Qué estudió Yesenia Torres?

Se desconoce el último grado de estudios de Yesenia Torres.

Sin embargo, ella misma ha contado que su deseo era convertirse en Chef, pero no lo logró porque su esposo no la dejó, “renuncié a mi sueño por tener una familia”.

¿En qué ha trabajado Yesenia Torres?

Se desconocen cuáles son los trabajos que Yesenia Torres ha tenido, pero actualmente es influencer.

¿Cuáles son las polémicas de Yesenia Torres?

Yesenia Torres entró en polémica luego de que se viralizó que se agarró de las greñas con la amante de su esposo y toda la historia que contó sobre como “la querida” la hostigaba para hacerle saber que le eran infiel.

Pero no solo eso, sino que la historia de Yesenia Torres con su esposo es en sí polémica porque esta sigue viviendo con él, argumentando que “se niega a irse de la casa” y este aún no reconoce a su amante, pese a que tiene hasta una hija con ella.

Asimismo, se ha criticado mucho a Yesenia Torres por burlarse de la hija que tuvo su esposo con su amante y del físico de “la querida”, pero ella siempre defiende sus palabras con firmes argumentos a quienes no les parece su contenido.

Yesenia Torres fue al podcast de Un Tal Fredo a contar toda la historia con la amante de su esposo que la hizo viral en TikTok y gracias a la que es influencer.

En el podcast de poco más de dos horas, Yesenia Torres narró desde cómo su esposo siendo alguien “que no salía, no tomaba, no tenía amigos”, terminó siendo infiel con una joven de 18 años.

Yesenia Torres, influencer. (@yeseniatorreskintero)

La influencer no solo acusó a la amante de su esposo, a quien llama “la codos”, de hostigarla por mucho tiempo mediante mensajes para que descubriera que le eran infiel, sino que contó cuando se la “desgreñó”.

“Me decía que me engañaron por fea, por gorda, por vieja, que yo le había dado puros hijos feos, se la pasaba torturandome”. Yesenia Torres, influencer.

Primero aclaró que las primeras que le pegaron a “la codos” fue su hermana y su familia cuando se la encontraron en un antro, pero señala que ella solo se enteró porque no iba.

Sin embargo, luego de varias advertencias donde Yesenia Torres le decía “te voy a encontrar”, un día terminó por topársela y luego de quitarse las zapatillas la agarró “de las greñas”.

Pese a ello y que el esposo de Yesenia Torre tiene hasta hijos con su amante, estos siguen viviendo juntos, pues ella argumenta que él nunca se ha querido ir de la casa y que hasta la fecha sigue negando haberle sido infiel.