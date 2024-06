Christian Nodal está en el proceso de quitarse los tatuajes de la cara y es que ya hasta calcula cuándo es que va a estar “limpio” en la zona.

A través de su participación en un podcast, Christian Nodal contó que buscaba quitarse los tatuajes de la cara para que su hija lo conociera sin ellos.

Sin embargo, el paso de los meses de esta decisión ha llevado a que Christian Nodal revele un poco más de esta decisión, incluso cuándo es que estará “limpio”.

Una de las decisiones que más ha llamado la atención de Christian Nodal -de 25 años de edad- fue el tatuarse la cara, para meses después decir que se iba a quitar todo de la zona.

Y es que en una entrevista exclusiva con Sale el Sol, el cantante de regional mexicano compartió que sí que es doloroso quitarse los tatuajes, describiéndolo como latigazos.

Pese a ello, Christian Nodal confirmó estar dispuesto a sí quitarse todos los tatuajes de la cara, pero ya no tanto para que su hija Inti lo conozca “limpio”, sino porque a él le gusta cómo se ve así.

El momento en que lo maquillaron ocultándole los tatuajes para el video musical de “Cabrón y Medio”, explicó que fue el refuerzo de saber que tenía que limpiar su cara, pues le gustó cómo lucían sin ellos.

Por otra parte explicó que sinceramente ya no le gusta demasiado tener los tatuajes en la cara, pues asegura que como ya creció, le perdió el gusto a esto.

Sin embargo, dejó claro que pese al dolor que implica, espera que en cinco años tenga la cara libre de tatuajes.

Christian Nodal dijo esperar que en cinco años esté cien por ciento libre de tatuajes en la cara y admitió que solo lo hizo por ir en contra de todos.

Ya no solo es la madurez y su hija Inti, sino que Christian Nodal aseguró que en la actualidad ya cambió su forma de pensar y ya no es tan rebelde como antes.

Sin embargo, Christian Nodal también aseguró que sus tatuajes son estéticos y al gustarse cómo se ve con la cara limpia, por eso decidió sí quitarlos.

“En mi parte fue meramente estético y estoy en una etapa donde ya no me siento tan rebelde y ya no voy en contra de todo mundo. Yo aquí vine a hacer las paces”.

Christian Nodal, cantante.