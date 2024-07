Tom Ackerley se ha vuelto relevante en estos primeros días de junio por el supuesto embarazo de Margot Robbie.

Recordemos que Tom Ackerley y Margot Robbie llevan casados 8 años, aunque de momento el productor no ha mencionado nada acerca del embarazo.

Hay que mencionar que tanto el productor, como la actriz han mantenido su vida personal en privado, de hecho mucha gente desconocía que la actriz de Barbie estuviera casada.

Esto ha ayudado a que la pareja sea una de las más estables de Hollywood a la fecha, contrario a otras que se exhiben más en el ojo público.

Tom Ackerley (Instagram Tom Ackerley (@alpha_meows))

¿Quién es Tom Ackerley?

Tom Ackerley es un productor de cine de Inglaterra, el cual fundó la productora LuckyChap Entertainment con Margot Robbie.

Con la cual ha producido varias películas importantes, algunas protagonizadas por la misma Margot Robbie como I, Tonya y Barbie.

¿Qué edad tiene Tom Ackerley?

Tom Ackerley nació en junio de 1990 en Surrey, Inglaterra; actualmente tiene 34 años de edad, los mismos que su esposa Margot Robbie.

Vivió toda su vida en Inglaterra, hasta que comenzó a trabajar directamente en producciones de Hollywood, a inicios de la década del 2010.

Tom Ackerley (Instagram Tom Ackerley (@alpha_meows))

¿Quién es la esposa de Tom Ackerley?

Margot Robbie es la esposa de Tom Ackerley; de acuerdo con ella, conoció al productor en 2013.

Sin embargo, no formalizaron su relación hasta 2014, celebrand su matrimonio en 2016. Curiosamente, fue hasta 2017 que hicieron pública su unión.

¿Qué signo zodiacal es Tom Ackerley?

Al haber nacido en junio, el signo zodiacal de Tom Ackerley es Géminis.

Aunque el productor no presta mucho caso a este hecho en realidad, pues nunca se le ha visto hablar o hacer referencia a lo mismo.

Tom Ackerley y Margot Robbie (Instagram Tom Ackerley (@alpha_meows))

¿Cuántos hijos tiene Tom Ackerley?

Tom Ackerley no tiene hijos; estaría esperando su primer bebé com Margot Robbie, aunque no hay nada oficial.

No se tienen datos de que tuviera hijos o hijas antes de conocer a Margot Robbie.

¿Qué estudio Tom Ackerley?

Tom Ackerley estudió en el St George’s College y después en el Godalming College.

Se especializó en estudios de cine, dirección y producción, de ahí que actualmente sea productor en Hollywood.

Tom Ackerley y Margot Robbie (Instagram Tom Ackerley (@alpha_meows))

¿En qué ha trabajado Tom Ackerley?

Con su productora LuckyChap Entertainment, Tom Ackerley ha producido las siguientes películas:

I, Tonya

Terminal

Dreamland

Promising Young Woman

Barbie

Boston Strangler

Saltburn

Como dato curioso, mientras aún era estudiante participó como extra en las películas de Harry Potter.

Tom Ackerley estaría esperando su primer hijo con Margot Robbie

Una fotos filtradas indicarían que Tom Ackerley estaría esperando su primer hijo con Margot Robbie.

En las mencionadas fotos se ve como Margot Robbie “presume” su vientre abultado, mientras Tom Ackerley la ayuda a bajar de un bote.

Sin embargo, fuera de estas imágenes, ni el productor ni la actriz han confirmado o negado el supuesto embarazo.

Esto a pesar de que fans y medios han pedido una declaración al respecto.

Dado que ha Tom Ackerley y Margot Robbie les gusta mantener las cosas en privado, es posible que dicha declaración tarde semanas o meses en llegar.