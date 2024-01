Margot Robbie -de 33 años de edad- compartió la drástica decisión que ha tomado con respecto a su carrera como actriz.

Aunque muchos fans podrán estar en desacuerdo, Margot Robbie está convencida de que el público está cansado de ella.

Toda vez que durante todo el verano del 2023, la cara de Margot Robbie se apoderó de la taquilla mundial por su papel de Barbie.

Ahora, la guapa actriz confía en que todos merecen un descanso de ella.

Margot Robbie no sólo quiere darse un buen descanso de Barbie; además, cree que el resto del mundo necesita olvidarse de ella un rato.

En entrevista con Deadline, Margot Robbie anunció que hará una pausa en su carrera como actriz para ocuparse en otras áreas.

Ahora es casi imposible imaginar a Margot Robbie y no pensar en Barbie, algo que la actriz quiere cambiar de tajo.

Por ello, la actriz de Hollywood ha decidido inclinar su talento hacia la dirección de cine.

“Probablemente todo el mundo esté harto de verme”, declaró Margot Robbie para sorpresa de todos sus fans.

“Quizá debería desaparecer de las pantallas por un tiempo”, remató la famosa protagonista de Barbie.

Margot Robbie dejó claro que no busca tomar unas vacaciones como tal, sino enfocarse en otras facetas de su vida personal y profesional.

Aunque, sabe, dirigir y producir una película son tareas de las que no tiene experiencia aún.

El deseo de Margot Robbie por estar detrás de las cámaras en una filmación, no es algo nuevo.

Desde hace una década, la guapa actriz debutó en el mundo de la producción con la compañía LuckyChap Entertainment.

De hecho, es cofundadora y ha participado en películas importantes como:

Pero su amor por el cine ha crecido con el tiempo y ahora sueña con sentarse en la silla de director.

“Quiero dirigir. He sentido que quería dirigir durante los últimos siete años. (…) He estado trabajando lentamente hacia el sentimiento de que me he ganado el derecho a dirigir, y siento que me estoy acercando a ese sentimiento ahora.”

Margot Robbie