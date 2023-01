En redes sociales ha estallado la polémica sobre Percy Hynes White, quien hace de Xavier Thorpe en Merlina.

Percy Hynes White de 21 años de edad, ha sido acusado en redes sociales de acosar y abusar sexualmente de mujeres menores de edad.

Si bien hasta el momento esto ha quedado en calidad de rumor, Percy Hynes White se ha hecho tendencia y ya han comenzado a cancelarlo en redes sociales.

Pues cabe señalar que han subido varias pruebas que vinculan el actor que interpreta a Xavier Thorpe en la serie de Merlina junto con Jenna Ortega en Netflix, con los delitos antes mencionados.

Entre las pruebas que se han subido a redes sociales, están varias conversaciones, videos, fotos de desnudos que Percy Hynes White enviaba a menores de edad y testimonios.

Incluso hay quien aseguraba que tanto Percy Hynes White, quien es Xavier Thorpe en Merlina, hacía fiestas con sus amigos para embriagar a menores y abusar de ellas , como ocurrió con una de sus amigas supuestamente.

¿Quién es Percy Hynes White, actor que ha sido señalado de abuso sexual y acoso a menores de edad?

El pasado 19 de enero salieron a la luz varias acusaciones en contra del actor Percy Hynes White, quien interpreta a Xavier Thorpe en la serie de Merlina.

Percy Hynes White nació un 8 de octubre del 2001 en Canadá y es hijo de la escritora y productora Sherry White y el actor y escritor Joel Thomas Hynes.

Si bien su papel más destacado ha sido el de Xavier Thorpe en Merlina, lo cierto es que Percy Hynes White cuenta con varias participaciones en cine y televisión ya que comenzó a actuar desde los 6 años de edad.

El primer papel de Percy Hynes White fue en Down to the Dirt, una película basada en una de las novelas de su padre y el guión fue escrito por su madre.

Percy Hynes White, Xavier Thorpe en Merlina, participó en Marvel

Percy Hynes White, el joven actor que interpreta a Xavier Thorpe en Merlina, ha sido señalado de abusar y acosar sexualmente a mujeres menores de edad.

Con varias pruebas en mano que ya se han subido a redes sobre los hechos, los usuarios han comenzado a cancelar a Percy Hynes White y piden justicia para todas las niñas que aseguran fueron abusadas por el actor canadiense.

Antes de ser Xavier Thorpe en Merlina, Percy Hynes White había participado en la serie The Gifted de Marvel y Fox , uniéndose al universo de los X-Men en 2017.

Entre sus participaciones destacadas de Percy Hynes White, quien ahora es señalado de abuso sexual, acoso y racismo, estñan:

Una noche en el museo 3: El secreto de la tumba

11.22.63 Between

The Gifted

Merlina

Cabe mencionar que hasta el momento, Percy Hynes White no ha salido a declarar sobre las acusaciones en su contra sobre abuso y acoso sexual a menores.

No obstante, el actor que hace de Xavier Thorpe en Merlina, desactivó su cuenta de Twitter y limitó los comentarios en su Instagram, el cual de un día a otro ha perdido alrededor de 100 mil seguidores tras las acusaciones en su contra.

Percy Hynes White como Andy Strucker en la serie de The Gifted (20th century Fox)