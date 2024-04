Nora Velázquez es la actriz de ‘Chabelita’ que recordó lo humillante que fue trabajar con Jorge Ortiz de Pinedo, de 76 años de edad.

Nora Velázquez, reconocida por su papel de ‘Chabelita’ en La casa de la risa, sorprendió revelando detalles de su relación con Jorge Ortiz de Pinedo, quien era su jefe en aquel entonces.

“¡Ay padre, padre!”, era la frase que pronunciaba ‘Chabelita’ y con la cual abría los sketches en televisión.

Se trataba de una mujer católica que acudía para confesar sus pecados con el sacerdote en turno.

Nora Velázquez es una primera actriz y comediante mexicana conocida por interpretar el personaje cómico de ‘Chabelita’.

Su legado en el cine, teatro y televisión la ha posicionado como ícono de la comedia en México.

El personaje de ‘Chabelita’ ha hecho reír a las familias mexicanas desde los 90 y catapultó a la fama a Nora Velázquez.

Quien recientemente revelo que pese al éxito quedó decepcionada de trabajar con Jorge Ortiz de Pinedo.

Su incursión en el mundo del espectáculo comenzó en 1979 con su participación en la película María de mi corazón, dirigida por Jaime Humberto Hermosillo.

Desde entonces, su carrera ha sido una escalera de éxitos en la gran pantalla, con una lista impresionante de producciones cinematográficas.

En la televisión mexicana, Nora Velázquez brilló especialmente al interpretar diversos personajes cómicos, siendo el más destacado el de ‘Chabelita’.

Este personaje se convirtió en un símbolo de humor y carisma en la pantalla chica, ganándose el cariño del público por su singularidad y gracia.

En el 2002, Nora Velázquez incursionó en la exitosa serie de comedia La Familia P. Luche, donde dio vida a “Francisca Dávalos”, la madre de Federica.

Nora Velázquez nació un 8 de enero de 1954, por lo que en la actualidad tiene 70 años de edad.

A pesar de que Nora Velázquez es una destacada actriz en el mundo del espectáculo, se desconoce su vida amorosa.

Nora Velázquez es del signo zodiacal Capricornio y su elemento es Tierra.

Nora Velázquez ha sido hermética en su vida privada; debido a ello, se desconoce si tiene hijos.

Se desconoce el grado de estudios de Nora Velázquez.

El talento y versatilidad de Nora Velázquez la han llevado a participar en una amplia gama de producciones televisivas, incluyendo reconocidas telenovelas como:

En cuanto a su destacada filmografía, ha participado en películas como:

En televisión, sus participaciones han sido memorables, incluyendo recientes proyectos como Esta historia me suena y Madre solo hay dos .

Nora Velázquez, quien interpretó el famoso personaje de ‘Chabelita’, reveló la humillación que vivió cuando trabajó con Jorge Ortiz de Pinedo en La casa de la risa.

Fue durante una entrevista con Matilde Obregón que la actriz habló de la época en la que el comediante fue su jefe.

A quien acusó de negarle el aumento sueldo y pagarle igual que sus compañeros en el programa.

“Lo que pasa es que siento que cuando están en el papel de productores se sienten la divina garza envuelta en huevo. Yo me acerqué con humildad para decirle que me aumentara el sueldo porque me pareció era justo, Chabela ya era Chabela. Pensé que cuando logras eso ya te puedes dar el lujo de pedirlo y no”.

Nora Velázquez