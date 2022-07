Anya Taylor-Joy se casó en secreto con su novio Malcolm McRae pero ¿quién es él?

Medios y redes sociales han explotado con la noticia de que Anya Taylor-Joy, actriz y modelo de 26 años, se casó en secreto con su novio, Malcolm McRae de 28 años.

Se sabe que el novio de Anya Taylor-Joy, Malcolm McRae, quien ya se ha convertido legalmente en su esposo, comenzó su relación con la actriz el pasado 2021 .

Y aunque al principio su relación fue bastante discreta, poco a poco se dejaron ver con más frecuencia a Anya Taylor-Joy y Malcolm McRea en las calles de Nueva York.

Incluso, en febrero pasado, Malcolm McRea, novio de Anya Taylor-Joy la acompañó a la Alfombra Roja durante la entrega de los Oscar.

Malcolm McRae, esposo de Anya Taylor-Joy es músico y fundador de la banda More

Malcolm McRae, esposo de Anya Taylor-Joy, fundó su banda More junto con el también músico Kane Richotte, ex miembro de Portugal The Man.

En Spotify recién ingresaron en 2020 y, aunque cuentan ya con varios temas, el número de los seguidores de la banda del novio de Anya Taylor-Joy, Malcolm McRae es discreto aún.

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae (@anyataylorjoy / Instagram )

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae vivirán en Nueva York y Los Ángeles tras casarse en secreto

Se sabe que entre los logros de la banda del ahora esposo de Anya Taylor-Joy, Malcolm McRae, fue telonear a la banda Haim.

Anya Taylor-Joy y su novio Malcolm McRae vivirán en Nueva York y Los Ángeles cuando su trabajo se los permita.

En una entrevista, Anya Taylor-Joy aseguró que con su novio Malcolm McRae tiene muchas cosas en común, como leer juntos, por lo que no dudó en darle el sí a su ahora esposo.