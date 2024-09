Luis Rodríguez Guana sorprendió a sus colegas en Me caigo de risa y a los televidentes cuando decidió quitarse el impermeable en una dinámica y quedarse en calzones dejando poco a la imaginación.

Pero ¿quién es el nombrado Luis Rodríguez Guana?

Te contamos los siguientes detalles de Luis Rodríguez Guana, el conductor de Me caigo de risa:

Luis Rodríguez Guana, conductor. (@elguana)

Luis Rodríguez Guana es conocido por ser conductor de Me caigo de risa, pero también por su reciente actuación en la película Tecnoboys.

Conocido como ‘El Guana’, además de ser conductor y actor, es comediante, cantante y bailarín con 30 años de carrera.

Su apodo no viene porque ese sea su apellido, sino que nacido en Guanajuato y llegando a CDMX, en el medio artístico comenzaron a apodarlo como ‘El Guana’ como abreviatura a su lugar de procedencia.

Luis Rodríguez Guana, conductor. (@elguana)

Su primera obra de teatro fue junto a Silvia Pinal y de ahí admite que no pudo dejar de actuar en musicales, pues le encantaron.

Luis Rodríguez Guana tuvo varias actuaciones como hombre homosexual, pero después se negó a aceptarlos nuevamente, apuntando a que lo comenzaron a encasillar solo en ese tipo de papeles.

El Guana tiene dos perros de nombre Chipotle y Jarana.

Luis Rodríguez Guana con sus perros Chipotle y Jarana. (@elguana)

¿Qué edad tiene Luis Rodríguez Guana?

Luis Rodríguez Guana tiene 37 años de edad, pues nació el 7 de febrero de 1987.

¿Quién es la esposa de Luis Rodríguez Guana?

Luis Rodríguez Guana no tiene esposa, pero sí una relación con Citlali Rodríguez González, una actriz y bailarina.

Luis Rodríguez Guana con su esposa Citlali Rodríguez. (@elguana)

¿Qué signo zodiacal es Luis Rodríguez Guana?

Luis Rodríguez Guana es del signo zodiacal de Acuario pues nació el 7 de febrero.

¿Cuántos hijos tiene Luis Rodríguez Guana?

Luis Rodríguez Guana no tiene hijos.

Luis Rodríguez Guana, conductor. (@elguana)

¿Qué estudió Luis Rodríguez Guana?

Se desconoce qué estudió Luis Rodríguez Guana.

¿En qué ha trabajado Luis Rodríguez Guana?

Luis Rodríguez Guana es actor y conductor, siendo estos algunos de los trabajos que ha tenido:

Me caigo de risa

Tecnoboys

Orillese a la orilla

Pacto de silencio

Cita a ciegas

Bule Bule, el show

Vaselina

¡Qué tal Dolly!

La obra que sale mal

Jesucristo superestrella

Chicago

Los miserables

Antes de ser actor, Luis Rodríguez Guana se dedicaba a una empresa familiar en Guanajuato.

Luis Rodríguez Guana, conductor. (@elguana)

¿Cuáles son las polémicas de Luis Rodríguez Guana?

Luis Rodríguez Guana no tiene polémicas

Vaya detalle, vaya sorpresa que Luis Rodríguez Guana tuvo en Me caigo de risa, cuando en una dinámica decidió quedarse en calzones dejando poco a la imaginación.

Los televidentes fans de Me caigo de risa no sabían si seguir viendo la dinámica en “Me Salpicas” o ver a Luis Rodríguez Guana y el bikini dorado que eligió para la ocasión.

Por medio de su cuenta de Instagram, Luis Rodríguez Guana compartió con una sensual canción para el momento, cuando se quitó el impermeable y lució su cuerpo en calzones.

Y es que quedó claro que el conductor no estaba preparado para mostrarse en calzones, pues eligió para ese día unos dorados brillantes y muy pequeños.

Luis Rodríguez Guana aparece en Me caigo de risa en calzones. (Instagram / elguana / Tomada de video)

Además, no solo los fans quedaron impactados con su atrevimiento, sino que las conductoras de Me caigo de risa no podían creer lo que estaban viendo.

Según Luis Rodríguez Guana, él en calzones es lo que pueden ver los televidentes a través de la décima temporada de Me caigo de risa. ¿te animas?

