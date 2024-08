Quién mejor para hablar de Mariana Echeverría que Faisy; el conductor de Me caigo de risa fue cuestionado sobre la participante de La Casa de los Famosos México 2024 y lo polémica que es.

Y es que recordemos que antes de La Casa de los Famosos México 2024, se dio a conocer que Mariana Echeverría -de 40 años de edad- dejaba Faisy Nights, luego de nueve temporadas.

Su salida dio mucho de qué hablar, sin embargo, luego de que televidentes la vieron en La Casa de los Famosos México 2024 aseguran entender qué fue lo que pasó con Faisy de 44 años de edad.

Pero ¿qué dice él? El conductor se sinceró sobre la pelea con Mariana Echeverría, pero también habló de las consecuencias que le podría dejar a la salida de La Casa de los Famosos México 2024.

¿Qué pasó entre Faisy y Mariana Echeverría? El conductor habló de su pelea con la habitante de La Casa de los Famosos México 2024

Si algo quiso dejar claro Faisy desde un inicio es que él no ventila sus conflictos con compañeros y fue Mariana Echeverría de La Casa de los Famosos México 2024, quien compartió lo que pasó en Faisy Nights.

“Todo lo que se sabe es por boca de ella, normalmente no me ha gustado estar en chismes, no me gusta hablar mal de nadie”. Faisy, conductor.

Faisy, conductor. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Al menos al aire se veía que Faisy y Mariana Echeverría eran allegados, a ello se le suma el que la conductora estuviera por nueve temporadas en Faisy Nights, hasta que se dijo que a la décima no estaría.

Pero ¿qué pasó?

Debido a la polémica que Mariana Echeverría está siendo en La Casa de los Famosos México 2024, Faisy fue cuestionado sobre la pelea que tuvo antes de que se fuera al reality show.

En entrevista con Edén Dorantes, Faisy dejó claro que si él ya no se siente agusto con algún compañero de trabajo, lo que hará es alejarse y fue lo que hizo con Mariana Echeverría.

El conductor quiso dejar claro que en Faisy Night es productor ejecutivo, de modo que puede tomar directamente la decisión de sacar o no a cualquier colaborador.

De modo que la salida de Mariana Echeverría sí fue porque él lo decidió, pues ya no se sentía a gusto junto a la habitante de La Casa de los Famosos México 2024.

“El inicio de la polémica entre Mariana y yo, todos se sorprendían porque en Faisy Nights yo decidí no seguir con la relación en el programa y todos se enojaban conmigo, es que cuando no estás cómodo con alguien es válido moverse. En el momento en que yo ya no me sentí cómodo, ya no me la pasaba bien, por eso me hice a un ladito”. Faisy, conductor.

Incluso, Faisy dejó ver que si Mariana Echeverría no estaba cómoda en su programa -antes de que él la corriera- “¿Por qué no se fue?”, el conductor hasta negó que a la conductora le falté dinero y por eso no se fuera de Faisy Nights.

“Tampoco es como que ella necesite dinero, creo que le va bien a su esposo, ella trabaja muchísimo”. Faisy, conductor.

¿Mariana Echeverría se va de Me caigo de risa? Faisy ve este futuro sobre la habitante de La Casa de los Famosos México 2024

Faisy se sinceró sobre Mariana Echeverría y lo que llevó a que saliera de Faisy Nights, pero ¿también se irá de Me caigo de risa? Esto podría pasar tras La Casa de los Famosos México 2024.

El conductor fue sincero compartiendo que quiénes antes reclamaban por la salida de Mariana Echeverría de Faisy Nights, son los que ahora -tras La Casa de los Famosos México 2024- piden que no esté en Me caigo de risa.

Sin embargo, el conductor dejó claro que esa no es decisión suya, pues él no tiene peso sobre el personal de Me caigo de risa, además de que también depende de la empresa.

Finalmente, Faisy no quiso responder directamente si La Casa de los Famosos México 2024 está manchando la imagen de Mariana Echeverría, y solo recordó “cada uno tiene sus decisiones”.