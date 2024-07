El influencer Luis Ángel Robelo transmitió en vivo el asesinato de su papá y hermano. ¿Quién es? Te damos los detalles de su vida y trayectoria como creador de contenido.

El pasado sábado 20 de julio, se viralizó el fragmento del video mediante el cual el violento hecho fue confirmado por el tiktoker.

Lo anterior desconcertó y preocupó a los seguidores de Luis Ángel Robelo, quien mostró los cuerpos sin vida de su papá y hermano durante su transmisión en vivo.

Pero, ¿ quién es Luis Ángel Robelo ? Acá te decimos, así como lo que se conoce en torno al asesinato de sus familiares.

Luis Ángel Robelo (Especial)

¿Quién es Luis Ángel Robelo?

Luis Ángel Robelo es un influencer y también cantante, quien se ha destacado por compartir covers, retos de baile, así como colaboraciones con otras estrellas de redes sociales como La Venenito.

¿Qué edad tiene Luis Ángel Robelo?

Luis Ángel Robelo nació el 28 de agosto de 1997, por lo que actualmente tiene 26 años de edad.

¿Luis Ángel Robelo tiene esposa?

De acuerdo con la información compartida en sus redes sociales, Luis Ángel Robelo está soltero, pues no ha dado a conocer si tiene esposa o alguna pareja sentimental.

Luis Ángel Robelo (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Luis Ángel Robelo?

Debido a que Luis Ángel Robelo nació un 28 de agosto, el influencer pertenece al signo zodiacal Virgo, del elemento Tierra.

Con base en el horóscopo occidental, las personas regidas por este signo zodiacal tienden a ser generosos, responsables y metódicos.

¿Luis Ángel Robelo tiene hijos?

Luis Ángel Robelo no tiene hijos, sin embargo en su cuenta de Instagram comúnmente comparte imágenes y videos a un lado de integrantes de su familia, como su hermana.

Cabe mencionar que la madre del influencer, Silvia Cueva Martínez, murió el 13 de junio de 1998, según señaló el propio creador de contenido a través de su cuenta de TikTok.

¿Qué estudió Luis Ángel Robelo?

Se desconoce lo que estudió Luis Ángel Robelo, sin embargo la carrera profesional del influencer ha estado enfocada en redes sociales como Instagram y Tiktok.

¿En qué ha trabajado Luis Ángel Robelo?

Luis Ángel Robelo ha trabajado como creador de contenido principalmente en las plataformas de Instagram y TikTok.

En tanto que el influencer saltó a la fama en el año 2020, luego de interpretar una canción de la artista Ana Bárbara.

Cabe señalar que Luis Ángel Robelo cuenta con 7.4 millones de seguidores en la red social de TikTok, mientras que en Instagram acumula más de un millón de usuarios que siguen su contenido.

Luis Ángel Robelo (Especial)

¿Qué pasó durante la polémica transmisión en vivo de Luis Ángel Robelo?

El influencer Luis Ángel Robelo trasmitió en vivo el momento en que se enteró del asesinato de su papá y hermano, lo que lo ha convertido en blanco de duras críticas.

“Y prefiere transmitir, que daño les ha hecho un celular ”, son algunos de los comentarios que recibió el tiktoker.

Y es que durante el fragmento audiovisual retomado por la cuenta de La Tía Sandra, se difundió el momento en el que Luis Ángel Robelo grabó a sus familiares sin vida, tendidos en el suelo de lo que se presume ser su domicilio.

Aunque en el fondo se escucha a una mujer recordando a Luis Ángel Robelo que está prohibido grabar, el influencer entre lágrimas y desesperación, se negó a detener la transmisión en vivo.

“No, no, no, no, no. Se llevaron a mi familia, mataron a mi papá y a mi hermano (...) no me importa, los mataron, los mataron, mataron a Manuel”, gritó entre sollozos el influencer Luis Ángel Robelo.

Tras esto, Luis Ángel Robelo abrazó a una persona de quien se desconoce la identidad, lo que provocó que su celular cayera el suelo. Posteriormente se observa a un hombre recoger el teléfono para terminar la transmisión en vivo.

Con base en información difundida por un medio de espectáculos, el asesinato del papá y hermano de Luis Ángel Robelo presuntamente ocurrió en el estado de Michoacán.