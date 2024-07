Mataron al papá y hermano del influencer Luis Ángel Robelo; el creador de contenido recibió la noticia mientras realizaba una transmisión en vivo.

A través de redes sociales, se viralizó el fragmento del “directo” en el que el tiktoker confirmó desconsolado el terrible hecho.

“Mataron a mi papá y a mi hermano”, se escuchó a Luis Ángel Robelo pronunciar entre lágrimas durante la transmisión en vivo realizada el pasado sábado 20 de julio.

Pero, ¿ qué se sabe del asesinato de los familiares del influencer Luis Ángel Robelo ? Te damos los detalles.

Luis Ángel Robelo (Especial)

Luis Ángel Robelo: Influencer mostró el cuerpo sin vida de su papá y hermano durante transmisión en vivo

El influencer Luis Ángel Robelo ha recibido duras críticas por parte de los internautas debido a que mostró el cuerpo sin vida de su papá y hermano durante su transmisión en vivo.

Durante el video compartido por la cuenta La Tía Sandra, se difundió el momento en el que el tiktoker grabó a sus familiares inertes tendidos en el suelo.

Seguido de esto, se escucha a una mujer en el fondo recordándole a Luis Ángel Robelo que no tenía permitido grabar.

Sin embargo, el influencer se negó a detener la transmisión en vivo, mientras repetía que su papá y hermano habían sido asesinados.

“No, no, no, no, no. Se llevaron a mi familia, mataron a mi papá y a mi hermano (...) no me importa, los mataron, los mataron, mataron a Manuel”, pronunció el influencer Luis Ángel Robelo.

Finalmente Luis Ángel Robelo es abrazado por una persona de quien se desconoce la identidad, lo que lo hizo tirar celular al suelo mientras que un hombre recogió el teléfono para terminar la transmisión en vivo.

🚨 TRAGEDIA | En una transmisión en vivo, el TikToker LUIS ÁNGEL RÓBELO dijo entre lágrimas que a sus familiares les QUITARON LA VIDA.



RÓBELO es famoso en esa red por hacer videos con #LaVenenito



TikTok podría SUSPENDER su cuenta por haber TRANSMITIDO EN VIVO el CUERPO sin vida… pic.twitter.com/VZwcP5wcz7 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 21, 2024

Luis Ángel Robelo: Esto se conoce del asesinato de su papá y hermano

De acuerdo con un medio de espectáculos, el asesinato del papá y hermano de Luis Ángel Robelo ocurrió en el estado de Michoacán.

Pese a la corta duración del metraje, se percibe que elementos de seguridad se encontraban en el lugar de los hechos para resguardar los cuerpos.

Sin embargo, las autoridades no han proporcionado mayor información en torno al hecho criminal donde presuntamente el papá y hermano de Luis Ángel Robelo fueron asesinados.

Violencia en México (Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro)

¿Quién es el influencer Luis Ángel Robelo?

Luis Ángel Robelo es un influencer y también cantante de 26 años de edad, quien ha sido conocido por hacer videos con La Venenito.

En el año 2020, el creador de contenido se popularizó gracias al cover que realizó de una canción de Ana Bárbara.

Trasciende que Silvia Cueva Martínez, la madre de Luis Ángel Robelo murió el 13 de junio de 1998, según señaló el propio influencer a través de su cuenta de Instagram.