Kim Petras se ha ganado varios ‘reconocimientos’ a lo largo de los años, pero lo que sucedió en los Premios Grammy 2023, ha marcado historia para les trans.

Esta noche -5 de febrero-, Kim Petras, cantante trans de pop, fue la primera de su género en recibir un Grammy, por su canción con Sam Smith.

Y seguramente ya te surgió la curiosidad de quién es Kim Petras, así que te contamos sobre la cantante trans de 30 años de edad.

Kim Petras, la primera cantante trans con un Grammy ¿Quién es?

Hoy 5 de febrero, los Premios Grammy 2023, dieron a Kim Petras su primer Grammy y por consecuencia, la convirtieron en la primera mujer trans con este galardón.

Kim Petras, cantante. (@kimpetras)

Fue junto a Sam Smith -de 30 años de edad, que Kim Petras recibió el premio, sin embargo, él calló, otorgándole el micrófono a la cantante para mandar un mensaje por su logro.

Kim Petras y Sam Smith en los Premios Grammy 2023. (Chris Pizzello / Invision/AP)

Pero ¿Quién es Kim Petras?

Kim Petras es de nacionalidad alemana y comenzó a grabar música cuando tenía 19 años de edad, sin embargo, gran parte de su fama se ha dado por ser una mujer trans.

Y aunque ahora es más común saber de este género, Kim Petras llamó la atención al ser una de las personas más jóvenes en el mundo en someterse a la cirugía de cambio de sexo.

Desde 2016 hasta 2020, Kim Petras lanzó sus primeros discos musicales con su sello BunHead Records, pero en 2021 logró firmar con Republic Records.

Estos son los discos de Kim Petras, la primera cantante trans en ganarse un Grammy:

Clarity

Turn Off the Light

Problematique

Slut Pop

Sin embargo, han sido los sencillos de la cantante trans, lo que han alzado su popularidad, pues logró posicionarse en Spotify -por primera vez- con “I don’t want it at all”.

Y también fue por su colaboración con Sam Smith en el sencillo, “Unholy”, que Sam Petras se convirtió en la primera cantante trans en ganar un Grammy.

Su premio se debió a su logro en la categoría, “Mejor Actuación Dúo Pop” y aunque desde hace poco se comenzó a popularidad, ya había escrito para cantantes como:

Fergie de 47 años de edad

Rihanna de 34 años de edad

El género que Kim Petras ha elegido para mostrar su talento es el pop, eletropop y dance pop.

Lo que se conoce de la transición de Kim Petras, la cantante trans con un Grammy

Así como ahora Kim Petras es conocida por ser la primera cantante trans con un Grammy en su categoría, también lo fue por ser de las más jóvenes en el mundo en cambiar de sexo, pero ¿cómo sucedió?

Kim Petras, cantante. (Jordan Strauss / Invision/AP)

La realidad es que se conoce poco de la vida privada de la cantante, incluso el nombre de sus padres, aunque se sabe que la apoyaron desde que ella comenzó a identificarse como mujer.

Entre algunos de los datos que se conocen de Kim Petras es que fue a los 12 años de edad, que comenzó a tomar bloqueadores hormonales, pues nació con sexo masculino (Tim).

Dos años despues hizo pública su historia por la televisión alemana y fue a sus 16 años de edad, que optó por hacerse la cirugía de cambio de sexo.

Incluso con 14 años de edad, Kim Petras ya había cambiado su identidad de Tim al nombre con el que la conocemos ahora.

Y aunque en Alemania es conocida por su transición y en el mundo como ‘la mujer trans más joven’, ella prefiere ser reconocida por su música, pues es su medio de expresión.

“No es importante para mis canciones ser transexual, aunque siempre perteneceré a la comunidad LGBT y la defenderé, mi música habla del amor, el dolor y cómo imagino mi vida… quiero ser conocida por ser buena artista”. Kim Petras, cantante.

Así vivió Kim Petras la entrega de su primer Grammy

Kim Petras es la primera mujer trans en recibir un Grammy, momento que vivió junto a Sam Smith, quien decidió darle el micrófono y darle el micrófono a su colega.

Kim Petras y Sam Smith en los Premios Grammy 2023. (Chris Pizzello / Invision/AP)

Según lo que explicó Kim Petras, su colega quedó detrás, sostenido el premio y en silencio, porque el verdadero logro sería para ella:

“Soy la primera mujer transgénero en ganar este premio”. Kim Petras, cantante.

Por ello, agradeció a las leyendas transgénero que han formado parte del mundo musical, “ellos trabajaron para que pudiera estar aquí hoy”.

Asimismo, agradeció a una amiga fallecida y al apoyo de su mamá, y concluyó agradeciéndole a Sam Smith, “eres un ángel en mi vida”.

Por otra parte, Madonna -de 64 años de edad- fue quien anunció el performance de Sam Smith y Kim Petras, mismos para los que celebró su admiración y respeto.

Con información de ‘Wikipedia’, ‘Vanguardia’, ‘Dw’ y ‘Rpp’.