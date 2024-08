¿Quién es Kathleen “Kick” Kennedy? Se rumora que la hija de Robert F. Kennedy saldría con Ben Affleck tras divorciarse de Jennifer López.

Y es que de acuerdo a varios informes, Ben Affleck de 52 años de edad no habría esperado a la noticia de su divorcio con Jennifer López de 55 años de edad, y estaría buscando nuevamente el amor.

Pero ahora con Kathleen “Kick” Kennedy, hija del político Robert F. Kennedy, por lo que te damos los detalles sobre la supuesta nueva conquista de Ben Affleck, como:

¿Quién es Kathleen “Kick” Kennedy?

De acuerdo a varios medios de comunicación, Kathleen Alexandra “Kick” Kennedy sería la nueva conquista de Ben Affleck.

Pero ¿quién es Kathleen “Kick” Kennedy? Tal y como su apellido lo indica, ella es la sobrina nieta de John F. Kennedy.

Kathleen “Kick” Kennedy es hija del político Robert F. Kennedy Jr., político independiente a la presidencia de Estados Unidos.

Es decir que es uno de los 11 hijos que tuvo Robert F. Kennedy, hermano de John Fitzgerald Kennedy.

Por lo tanto, Kathleen “Kick” Kennedy pertenece a la alta sociedad de Manhattan al ser sobrina de quien fuera uno de los presidentes de Estados Unidos.

Kathleen “Kick” Kennedy es la mayor de las hijas que tuvo el sobrino de JFK con su primera esposa, Emily Ruth Black.

El padre de Kathleen “Kick” Kennedy es abogado, escritor y activista ambiental e implicado en temas sobre contaminación del agua y protección de recursos naturales.

Kathleen “Kick” Kennedy (@kickkennedy / Instagram)

¿Qué edad tiene Kathleen “Kick” Kennedy?

Kathleen “Kick” Kennedy, sobrina nieta de John F. Kennedy, nació en Nueva York en 1988, por lo que actualmente tendría 36 años de edad.

Kathleen “Kick” Kennedy lleva ese nombre en honor a Kathleen Agnes “Kick” Cavendish, marquesa de Hartington.

Ella era la hija de Joseph P. Kennedy y Rose Kennedy, hermana de Bobby Kennedy y JFK.

¿Kathleen “Kick” Kennedy tiene pareja?

Si bien no se ha confrimado que Kathleen “Kick” Kennedy sale con Ben Affleck, recientemente ambos fueron vistos juntos saliendo del Polo Lounge en Hotel Beverly Hills.

Pero también aseguran que Ben Affleck y Kathleen “Kick” Kennedy han sido vistos saliendo de otros lugares populares de Los Ángeles.

Y aunque no se han revelado imágenes oficiales, aseguran que Kathleen “Kick” Kennedy y Ben Affleck han estado saliendo en varias citas informales.

Aunque en 2018, Kathleen “Kick” Kennedy experimentó la muerte como lo ha hecho la familia Kennedy a lo largo de la historia.

Pues en aquel entonces, su novio y heredero bancario y multimillonario, Matthew Melon, murió de un ataque al corazón.

Esto después de tomar ayahuasca antes de ingresar a rehabilitación en Cancún, México pues según indican estaba sobrio y disfrutando de la vida cuando de repente, aparentemente cayó de su auto.

Kathleen “Kick” Kennedy y él habían estado saliendo por 4 meses pese a que Mellon era 20 años mayor que ella.

Se sabe que él había estado casado con la fundadora de la firma de lujo Jimmy Choo.

Kathleen “Kick” Kennedy (@kickkennedy / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Kathleen “Kick” Kennedy?

Si bien se sabe que Kathleen “Kick” Kennedy tiene 36 años al haber nacido en 1988, se desconoce el mes.

Por lo que no se sabe con exactitud a que signo del zodiaco pertenecería Kathleen “Kick” Kennedy, hija de Robert F. Kennedy Jr.

¿Kathleen “Kick” Kennedy tiene hijos?

De momento Kathleen “Kick” Kennedy no tiene hijos, pues se sabe que está soltera y es una apasionada por el activismo al igual que su padre.

Kathleen “Kick” Kennedy (@kickkennedy / Instagram)

¿Qué estudió Kathleen “Kick” Kennedy?

Se sabe que Kathleen “Kick” Kennedy se graduó en Historia y Teatro de la Universidad de Stanford y heredó la pasión por el activismo como su padre, Robert F. Kennedy Jr.

¿En qué ha trabajado Kathleen “Kick” Kennedy?

Si bien desarrolló el gusto por el activismo como su papá, especialmente en temas de agua potable, Kathleen “Kick” Kennedy ha trabajado como modelo y actriz.

Tal y como su hermano Bobby, Kathleen “Kick” Kennedy participó en las series Gossip Girl y The Newsroom; además salió en la película de su hermano en 2021, Fear and Loathing in Aspen.

Asimismo, entre los logros personales de Kathleen “Kick” Kennedy está el haber escalado el Monte Kilimanjaro en 2010 para crear conciencia sobre la escasez del agua, junto a eMILE Hirsch y Jessica Biel.

Kathleen “Kick” Kennedy (@kickkennedy / Instagram)

Kathleen “Kick” Kennedy sería la nueva conquista de Ben Affleck tras divorcio con Jennifer López

Como ya se dijo, de acuerdo a Page Six , Kathleen “Kick” Kennedy y Ben Affleck estarían saliendo de manera informal.

Esto a una semana de que se anunciara el divorcio entre Ben Affleck y Jennifer López; aunque los informes aseguran que la pareja se habría separado en abril del 2024.

No obstante, ahora varios medios aseguran que Kathleen “Kick” Kennedy y Ben Affleck han estado saliendo en varias citas informales.

E incluso han sido captados saliendo tanto del Hotel Beverly HIlls y otros lugares populares de Los Ángeles.

Sin embargo, ni Ben Affleck o Kathleen “Kick” Kennedy o sus representantes han negado o confirmado dicha información.