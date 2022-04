El nombre de Jimmie Allen se volvió tendencia durante los Grammy 2022, luego de cometer un error en la premiación de Vicente Fernández.

Jimmie Allen fue presentador de la categoría ‘Mejor álbum regional mexicano’ en los Grammy 2022, donde Vicente Fernández fue ovacionado como ganador.

Sin embargo, el momento se vio opacado cuando Jimmie Allen dijo que Vicente Fernández no pudo asistir al evento. No sabía que murió desde hace meses.

En medio de este polémico error, muchos internautas mexicanos se preguntan quién es Jimmie Allen. Aquí te decimos.

Jimmie Allen, de 36 años, apenas empieza su carrera en la música

Jimmie Allen es un artista estadounidense de 36 años de edad. Su nombre apenas despega en la música.

Aunque su carrera como músico lleva poco tiempo, Jimmie Allen ya había intentado mostrar su talento en un par de reality shows.

Tales como:

American Idol

America’s Got Talent

En 2018, luego de sus participaciones en los concursos, Jimmie Allen logró firmar con sus primeras disqueras para comenzar a construir su sueño.

Jimmie Allen, músico

La fama de Jimmie Allen llegó hasta 2020 en Estados Unidos, cuando su disco ‘Bettie James’ conquistó a la industria musical.

Actualmente, Jimmie Allen suma más de 432 millones de reproducciones en plataformas mundiales de streaming.

Además, el artista ha sido reconocido con premios como el ACM New Male Artist of the Year, y el CMA New Artist of the Year.

Jimmie Allen en los Grammy 2022

Jimmie Allen también ha probado suerte como escritor y voz de doblaje .

Es autor del libro ‘My voice is a trumpet”, donde defiende que la edad no es una limitante para buscar tus sueños.

Y tiene colaboraciones en algunas canciones de películas.

¿Qué dijo Jimmie Allen sobre Vicente Fernández en los Grammy 2022?

En los Grammy 2022, Jimmie Allen no solo participó como nominado en la categoría ‘Mejor artista nuevo’.

Además, fue presentador para entregar el premio a ‘Mejor álbum regional mexicano’.

Jimmie Allen en los Grammy 2022

Cuando Jimmie Allen leyó el nombre de Vicente Fernández como ganador, se sorprendió de que este no pasara a recoger su premio.

Sin conocer las verdaderas razones de la ausencia, Jimmie Allen anunció que Vicente Fernández no podría recoger su Grammy.