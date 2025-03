Jenny García es la bailarina y colaboradora de Hoy a quien le fue detectado un tumor en la cabeza.

Jenny García, reconocida por su participación en programa Hoy, compartió una noticia preocupante sobre su estado de salud.

A través de sus redes sociales explicó que había notado la aparición de una pequeña bolita en la frente que no le causaba dolor.

Jenny García comentó que al notar que iba aumentando el tamaño fue que decidió consultar con un médico.

Jenny García es una destacada bailarina y coreógrafa mexicana.

Desde temprana edad demostró un gran talento para el baile, las danzas y coreografías.

Con el paso del tiempo fue aprendiendo varios ritmos, consagrándose como una de las más importantes coreógrafas del país.

El gran talento de Jenny García hizo que muchos programas de televisión se fijaran en ella y la invitaron a ser parte de los mismos.

Fue así como la joven estuvo como bailarina en:

Jenny García estuvo por muchos años en las filas de TV Azteca, siendo la bailarina líder de Venga la Alegría; sin embargo, se mudó a Televisa.

Ahí debutó como participante de Guerreros y Las estrellas bailan en Hoy.

Jenny García nació un nació el 10 de mayo de 1983, y en la actualidad tiene 41 años de edad.

Jenny García contrajo matrimonio con el empresario Fernando Moreno.

Jenny García pertenece al signo zodiacal Tauro.

Jenny García formó una familia junto a Fernando Moreno y su pequeño hijo llamado Luca.

Se desconoce el grado de estudios de Jenny García, bailarina y colaboradora de Hoy.

Jenny García también incursionó en algunos reality shows donde participó y dio lo mejor de sí:

Jenny García también trabajó hace muchos años como bailarina de Shakira, a quien acusó de malos tratos en el pasado.

Jenny García, bailarina y colaboradora de Hoy, generó preocupación entre sus seguidores al relatar que recibió un diagnóstico “muy difícil”.

A través de una serie de historias en Instagram, Jenny García contó que tenía una bolita en la zona derecha de su cabeza, por lo que fue al médico.

Con solo verla y sin hacer estudios previos, el doctor le informó que tenía un tumor en la cabeza.

Según lo explicado por la misma famosa, el médico le indicó que la masa que había aparecido en su frente era un osteoma, un tipo de tumor benigno que se origina en el hueso.

“Con solo verme, el doctor me dice: ”Lo que te voy a decir no es para que te asustes y lo primero que me dice “mira, es fuerte pero no pasa nada... tienes un tumor”

Jenny García