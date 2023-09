La exbailarina que exhibió a Shakira por mala paga, Jenny García, recordó que le pagaron con boletos para el concierto de la colombiana.

De acuerdo con Jenny García, su experiencia trabajando con Shakira -de 46 años de edad- tuvo lugar hace alrededor de 15 años.

Por lo que a pesar de que la acusan de quererse colgar de la fama de Shakira, señaló que en ese entonces tenía miedo.

¿Shakira no paga? Una exbailarina revive polémica con estreno de El Jefe, pero eso no fue lo que más le dolió

Durante una entrevista en la sección “¿De qué me hablas?” del programa Hoy, la exbailarina de Shakira, Jenny García, habló sobre su polémica declaración.

De acuerdo con Jenny García, ella trabajó en las presentaciones de Shakira en 6 o 7 ocasiones hace ya 15 años.

Y a pesar de que la acusan de colgarse de la fama de Shakira, la exbailarina aseguró que ese no era el caso, pues no sería la primera vez que lo menciona.

“Primero que nada, para todo el hate que me están tirando en mis redes, yo no quiero que me tomen en cuenta y colgarme de la fama de Shakira, obviamente no”

Jenny García