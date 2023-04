Millie Bobby Brown de 19 años de edad, se ha comprometido con Jake Bongiovi de 20 años, el hijo del músico Jon Bon Jovi.

La noticia del compromiso entre Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi fue dada por los dos jóvenes en sus perfiles de Instagram, en donde la actriz de Stranger Things compartió una línea de la canción ‘Lover’ de Taylor Swift:

“I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all” Millie Bobby Brown comparte canción de

Taylor Swift