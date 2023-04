La noticia de que Millie Bobby Brown se va a casar a los 19 años ya llegó a los memes que se han puesto creativos, para recordar lo que hacían los usuarios de redes sociales a esa edad.

Vaya bomba que se vino con el anuncio del compromiso de la actriz Millie Bobby Brown de 19 años de edad y su novio Jake Bongiovi de 20 años, quien es hijo del famoso cantante Jon Bon Jovi.

Debido a que rápidamente es la nota del momento en portales de chisme y del amor, así como en redes sociales.

A esto las redes sociales no han soportado, poniendo creativos a los internautas, pues entre festejos e incredulidad reacciona a que Millie Bobby Brown se va a casar a los 19 años.

Millie Bobby Brown se va a casar a los 19 años y los memes se ponen creativos recordando lo que hacían a esa edad (Especial)

Memes no creen que Millie Bobby Brown se va a casar a los 19 años, así el asombro de la noticia

Más de uno es el que se ha asombrado con la noticia de que Millie Bobby Brown se va a casar a los 19 años.

Lo que ha hecho que los usuarios de redes saquen su lado creativo para hacer varios memes sobre este nuevo compromiso de la farándula, pero sobre todo para recordarles a más de uno que hacían a sus 19 años.

Por lo que en redes que se puede leer: “Millie Bobby Brown comprometiéndose a los 19 años y yo con 30 no sé ni cómo está mi economía”

“Millie Bobby Brown se va a casar tiene 19 años y yo todavía ni se que voy a comer hoy”. Memes de Millie Bobby Brown se va a casar a los 19 años

Millie Bobby Brown se va a casar a los 19 años y los memes se ponen creativos recordando lo que hacían a esa edad (Especial)

Millie Bobby Brown se va a casar a los 19 años y los memes se ponen creativos recordando lo que hacían a esa edad (Especial)

Otros memes más, simplemente han dejado con la boca abierta a miles de internautas que no creen que la actriz Millie Bobby Brown se va a casar a los 19 años.

Pues luego de que la actriz Millie Bobby Brown se diera a conocer mundialmente con su papel protagónico de Eleven en la serie Strange Things a los 12 años, la noticia de su boda ha tomado a todos en curva.

Los memes lloran y envidian a Millie Bobby Brown, pues se va a casar a los 19 años y ellos “sin perro de les ladre”

“Sin perro de les ladre” es como los memes están llorando y envidiando a la actriz Millie Bobby Brown, pues se va a casar a los 19 años.

Por lo que no han faltado los memes que están tomados de rabia porque Millie Bobby Brown: “se comprometió antes que yo, acto se echa a llorar”.

“Millie Bobby Brown se comprometió a los 19 y todavía no puedo recibir un mensaje de texto de él” “Millie Bobby Brown got engaged at 19, and there’s you at 29 without a soulmate”, fueron algunos otros memes que se han viralizado.

Millie Bobby Brown se va a casar a los 19 años y los memes se ponen creativos recordando lo que hacían a esa edad (Especial)

Millie Bobby Brown se va a casar a los 19 años y los memes se ponen creativos recordando lo que hacían a esa edad (Especial)

Millie Bobby Brown se va a casar a los 19 años y los memes se ponen creativos recordando lo que hacían a esa edad (Especial)