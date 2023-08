¿Quién es Jackie Nava ‘La princesa Azteca’ que abandona el ring para competir en La Isla 2023 de TV Azteca y ya se convierte en una de las favoritas de la competencia?

TV Azteca anunció con bombo y platillo el regreso de La Isla, esta ves desde Turquía las celebridades se enfrentarán a varios desafíos que los pondrán a prueba.

A unos días del estreno de La Isla 2023, ya se han dado a conocer a los participantes de esta temporada que darán todo para ganar el reality.

Una de las participantes de La Isla: Desafío en Turquía es nada más y nada menos que Jackie Nava, boxeadora de 43 años de edad mejor conocida como ‘La princesa Azteca’.

A continuación te decimos quién es Jackie Nava ‘La princesa Azteca’ y por qué se ha convertido en una de las favoritas en La Isla 2023 de TV Azteca.

¿Quién es Jackie Nava ‘La princesa Azteca’?

Jacqueline Nava Mouett nació el 11 de abril de 1980 en Tijuana, Baja California. Es la mayor de sus tres hermanas.

Desde muy pequeña, Jackie Nava mostró su pasión para los deportes y es que dese los cuatro años comenzó a practicar gimnasia olímpica.

Cuando Jackie Nava se encontraba en la primaria hizo atletismo, aunque ya en preparatoria decidió practicar béisbol.

Fue su padre que la apuntó a clases marciales, en donde mostró que tenía un gran talento al practicar lima lama.

Comenzó su carrera profesional en el Kick Boxing en un duelo contra Luz González en la categoría de peso ligero.

En sus primeros años, Jackie Nava logró combinar la escuela con el deporte y estudió la carrera de arquitectura en El Instituto Tecnológico de Tijuana y se desempeñó como dibujante en un despacho.

Su padre, Rodolfo, siempre le interesó que su hija se desarrollara en el pugilismo. Pero la carrera de Jackie Nava tomó otro rumbo cuando tuvo una derrota frustrante en el Kick Boxing.

Tras esta derrota, Jackie Nava se alejó un tiempo del deporte hasta que aceptó una pelea por recreación, es ahí que hace su debut como boxeadora a los 21 años de edad en Hawái en 2001.

“Ya me veían algunas cualidades para el boxeo, pero no quería ir. Mi entrenador Miguel Reyes me convenció y me llevó. Yo nada más quería conocer Hawái. (Los promotores) querían a una novata. Me pagaron 400 dólares y allá se quedó el dinero”, contó en Un Round Más

Jackie Nava ganó ese primer combate contra Vicki Cozy, sin imaginar que ese sería el primer caso de una carrera muy exitosa en el box.

Tras su debut en Estados Unidos, Jackie Nava realizó peleas en diversas ciudades de México y la Unión Americana, aunque en ese momento no se encontraba en el ojo mediático.

En 2004 se coronó con el Título Nacional de Peso Súper Gallo tras superar a Ofelia Domínguez en Mexicali. En febrero de 2005 superó a Leticia Arévalo para ganar su primer campeonato mundial (AMB) en peso gallo.

Subió de categoría y venció a Leona Brown. En 2005 Jackie Nava se convirtió en la primera mujer en ganar el Campeonato Mundial del CMB, hasta ese momento el organismo se había rehusado a darle espacio a las mujeres en el boxeo.

En 2006 Jackie Nava se enfrentó Alejandra Oliveras, quien le propinó un doloroso nocaut. Pese a que perdió, la boxeadora mexicana fue teniendo gran popularidad gracias a que sus peleas fueron trasmitidas en la televisión abierta.

“Ha sido difícil que nos acepten los promotores y las televisoras. En un principio había una especie de barrera, pero poco a poco boxeadoras de México trabajamos y demostramos que tenemos el nivel para ofrecer grandes combates como los hombres, y eso nos abrió las puertas”, contó Nava en entrevista para Chicago Tribune.

En el 2010 Jackie se desgarró la planta del pie derecho a media pelea. Boxeó prácticamente con un pie durante 4 rounds y ganó la pelea.

Una de las peleas más recordadas de Jackie Nava fue contra Ana María La Guerrera Torres.

Su primera pelea terminó en empate y tres meses se volvieron a enfrentar, en esta ocasión Ana María se llevó el combate con una decisión muy cerrada.

Sin embargo, Jackie Nava se robó el corazón de los televidentes ya que, aunque tenía el rostro cubierto de sangre nunca dejó de pelear.

En 2021 Jackie Nava peleó con Mariana la Barby Juárez en medio de una gran expectación, al final la primera se llevó la victoria por decisión unánime.

Aunque ahora Jackie Nava es conocida como ‘La princesa Azteca’, pocos conocen que este apodo se le quedó luego de que un comentarista estadounidense la llamó de esta manera como una manera despectiva.

Sin embargo, Jackie Nava lo tomó como un orgullo ya se fue la primera mexicana en ser campeona en el boxeo y se convirtió en todo un referente en el país.

Jackie Nava se caracterizó por su estilo técnico, pleno de rapidez y agresividad.

La vida de Jackie Nava fuera de los cuadriláteros del box

Tras años compitiendo en el box, Jackie Nava se convirtió en una inspiración para las mujeres en el deporte.

Jackie Nava siempre peleó para que hubiera una igualdad salarial y para que hubiera mejores condiciones para las mujeres en el boxeo.

En 2022 Jackie Nava se despidió del boxeo profesional siendo una de las pioneras del boxeo femenil a nivel comercial.

A lo largo de su trayectoria, Jackie Nava consiguió los campeonatos mundiales:

Peso gallo femenino de la AMB

Peso supergallo femenino del CMB

Peso supergallo femenino del AMB

Después de 21 años de carrera, Jackie Nava colgó los guantes convencida que su carrera siempre seguirá ligada al boxeo de alguna u otra manera, ya sea como manager o comentarista.

Jackie Nava tuvo 48 peleas, saliendo avante en 40 ocasiones, 16 de ellas por la vía del nocaut.

En 2015 Jackie Nava también incursionó en la política al ser elegida diputada del PAN en la LXIII Legislatura del Congreso Mexicano y logró estar ahí hasta 2018.

En 2004 Jackie Nava contrajo matrimonio con Mario Mendoza, con quien procreó dos hijas de nombres Frida y Valentina.

Debido a que siempre ha sido una mujer muy competitiva, Jackie Nava ‘La princesa Azteca’, se ha convertido en una de las favoritas de La Isla 2023.