Carlos “Caramelo” Cruz, el enamorado de Manelyk González, parece haber descubierto la fórmula para convertirse en el favorito de La Casa de los Famosos All Stars.

Además de estar sumando seguidores por su peculiar sentido del humor, Carlos “Caramelo” Cruz estaría por conquistar el corazón de Manelyk González en La Casa de los Famosos All Stars.

Amor y diversión son clave para sobrevivir e incluso ganar este juego, pero ¿quién es él? En SDPnoticias todo lo que sabemos sobre su persona.

Desde República Dominicana, Carlos “Caramelo” Cruz llega a La Casa de los Famosos All Stars.

Él es un joven dominicano que ha conquistado las redes sociales gracias a su sentido del humor.

Antes de ser una figura pública, Carlos “Caramelo” Cruz fue parte del equipo de béisbol Toronto Blue Jayz, el cual tiene sede en Toronto, Canadá.

Es conocido en redes sociales como “Caramelo de chocolate” y acumula 13 millones de seguidores en redes sociales en donde suele compartir su estilo de vida.

Se desconoce la edad de Carlos “Caramelo” Cruz, el nuevo participante de La Casa de los Famosos All Stars.

De acuerdo a su perfil de Instagram, Carlos “Caramelo” Cruz se encuentra soltero.

Al no conocer la fecha de nacimiento de Carlos “Caramelo” Cruz, no se puede saber su signo zodiacal.

Por el momento, Carlos “Caramelo” Cruz no tiene hijos.

Se desconoce el grado de estudios de Carlos “Caramelo” Cruz.

Carlos “Caramelo” Cruz trabaja como conductor de la empresa de transporte de paquetes United Parcel Service (UPS), exactamente en Nueva York, Estados Unidos.

Carlos “Caramelo” Cruz se hizo viral en redes sociales gracias a sus consejos de fitness en las redes sociales.

Actualmente, el influencer dominicano incursionara en la televisión siendo uno de los nuevos participantes de La Casa de los Famosos All Stars.

Carlos “Caramelo” Cruz no lo oculta, quiere una relación amorosa y sexual con Manelyk González, su compañera en La Casa de los Famosos All Stars.

Por lo que consciente de que en este juego no tiene asegurada la permanencia, Carlos “Caramelo” Cruz comienza a conquistar a Manelyk González, de 36 años de edad.

El influencer le coquetea cínicamente y ella le responde aún cuando al inicio del reality show lo llamó “pelagato”.

En la última fiesta de viernes organizada por producción de La Casa de los Famosos All Stars, el influencer le aseguró a Manelyk González que de estar en otro lado ya hubieran tenido intimidad.

El comentario surgió cuando ambos bailan tan pegaditos al punto que el dominicano preguntó a la influencer si se encontraba invadiendo su espacio personal porque de ser así se alejaría únicamente si ella se lo pedía.

Pero eso no fue todo, también le hizo saber lo difícil que es estar lejos de su cuerpo:

"Me hubiese gustado conocerte en otras circunstancias, mami, pa' que me robes y me hagas tuyo ¡Maldita!"

Carlos "Caramelo" Cruz