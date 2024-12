Luego de que Sol León -de 34 años de edad-, se enterara de la muerte de Fedra Gaxiola, mandó un mensaje de despedida en redes sociales.

El 4 de diciembre, se dio a conocer la terrible noticia de la muerte de la influencer Fedra Gaxiola -de 24 años de edad-, luego de ser asesinada cuando salía de un gimnasio en la ciudad de Tijuana, Baja California.

La noticia conmocionó a fans de la influencer, quienes fueron a comentarle lo sucedido a Sol León mientras transmitía un live para TikTok.

Tras enterarse de la noticia de la muerte de su colega, Sol León se despidió de Fedra Gaxiola.

Fedra Gaxiola fue una joven influencer mexicana conocida por su contenido en redes sociales, logrando acumular más de 200 mil seguidores. Además, comenzó a participar en el mundo de los negocios con una marca de ropa deportiva que creó junto a Sol León.

Hace unos meses, Fedra Gaxiola lanzó su propia marca de ropa, Fleur Clothing, que recientemente inauguró una tienda física en Tijuana. La influencer fue apoyada y contó con la presencia de Sol León, quien fue como madrina en la apertura de su tienda.

Asimismo, Sol León y Fedra Gaxiola, habían creado una relación de colegas en los negocios, en donde ambas se apoyaban en sus diferentes proyectos.

Fue una de las primeras influencers que me apoyó en mis inicios.

A unas horas de que se diera a conocer la noticia de la muerte de Fedra Gaxiola, fue en un en vivo en las redes sociales cuando Sol León se enteró de la noticia gracias a fanáticos.

No obstante, Sol León comenzó preguntando quién era Fedra, y fue segundos más tarde que se acordó que se trataba de Fedra Gaxiola.

Luego de que recordara de quién se trataba, no podía creer la noticia.

No es cierto, ¿y su niño? No manches, no es cierto.

SOL LEÓN