A Karol G -de 33 años de edad- la tachan de envidiosa por ocultar qué perfuma usa, pero ya sabemos el nombre y precio de la fragancia.

Karol G mostró que siempre carga en la bolsa con su perfume, que lleva usando casi 10 años, tapado con cinta negra para que nadie le copie.

Si bien desató críticas por ocultar su fragancia, los fans de Karol G no se quedaron con los brazos cruzados e hicieron una investigación al respecto.

Karol G, además de ser guapa y talentosa, también huele rico en cada una de sus apariciones públicas.

Y es que usa un perfume alta gama que solo pocas afortunadas pueden costear.

Karol G fue entrevistada por la revista Vogue España, donde hizo revelaciones sobre sus gustos y los productos que usa; entre ellos, su misterioso perfume favorito.

Durante la conversación, la reconocida revista quiso descubrir qué cosas guarda la artista en su bolso.

“Siempre tiene que estar en mi bolsa no me puede faltar, siempre tiene que estar cerca de mi, mi perfume. Yo lo tapo solamente para no sepan que perfume uso....”

Karol G