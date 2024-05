Karol G, de 33 años de edad, se convirtió en el emoji de hada para la Met Gala 2024 y sí parece de cuento.

El lunes 6 de mayo se celebró la Met Gala 2024, uno de los eventos más destacados en la industria de la moda, bajo la temática “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”.

Entre las personalidades que acudieron a la Met Gala 2024 están:

Zendaya, de 27 años de edad

Bad Bunny, de 30 años de edad

Sarah Jessica Parker, de 59 años de edad

Ariana Grande, de 30 años de edad

Eiza González, de 34 años de edad

Aunque si se trata de destacar, quien lo hizo en grande fue la reguetonera colombiana Karol G, con un vestido que la convirtió en toda una hada.

Karol G en la MET Gala 2024 (Getty Images via AFP)

Karol G impacta al convertirse en la hada más elfa de la Met Gala 2024

Karol G acudió a la primer Met Gala de su vida, arrasando.

Esto fue posible gracias a su vestido de cristales, en color piel, con transparencias y aplicaciones doradas, del diseñador Marc Jacobs.

Los expertos en moda han coincidido en señalar que si hubo alguien que entendió la temática de la Met Gala 2024 y lo supo traducir a su look fue Karol G.

Y es que, no sólo su vestido estuvo totalmente ad hoc con el evento, también los delicados accesorios y hasta las prótesis que usó en los oídos.

Fue así que muchos vieron en Karol G a la clásica hada de los cuentos, mientras que los más geeks la encontraron idéntica al personaje de ‘Galadriel’, interpretado por Cate Blanchet, en ‘el Señor de los Anillos’.

Karol G en la MET Gala 2024 (Getty Images via AFP)

Met Gala 2024: Karol G se lleva los aplausos de los expertos de la moda... y también de las redes sociales

Así, el look de Karol G en la Met Gala 2024 logró conquistar no sólo a los expertos de moda, que no dejaron de calificarla como “la estrella de la noche”.

Y de inmediato la incluyeron en la lista de las mejores vestidas del evento, sino también a las redes sociales.

Para los internautas, Karol G ha sido una digna representante, no sólo de Colombia, sino de toda América Latina.

Y es que, además del hermoso vestido que lució, los internautas han destacado la actitud de Karol G, quien lució como pez en el agua, haciendo las poses correctas para hacer lucir aún mejor su look.