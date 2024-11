Integrantes de la comunidad LGBTQ+ están furiosos con Silvana La Marciana debido a que la influencer llamó “joto” a Ricardo Peralta, íntimo amigo de Herly RG.

Como era de esperarse, Herly RG fue de las primeras en expresar su malestar por el insulto homofóbico que Silvana La Marciana lanzó contra Ricardo Peralta, quien dice merece ser humillado por su pésimo comportamiento en La Casa de los Famosos 2024.

Y es que de acuerdo con la tiktoker nacida en Guadalajara, nadie debe olvidar que Ricardo Peralta realizó desatinados comentarios sobre el feminismo, las mujeres y los niños con autismo.

¿Qué pasó entre Silvana y Herly? El pleito se desató por culpa de Ricardo Peralta

Silvana La Marciana no lo oculta. Ricardo Peralta no le agrada y por ello se alegró de que al amigo de Herly RG lo abuchearan en la premier en México de la película Wicked.

No obstante, Silvana La Marciana -de edad desconocida- no imaginó que llamar “joto” a Ricardo Peralta -de 35 años de edad- tensaría aún más su relación con Herly RG.

Además de acusar a Herly RG -de 27 años de edad- de haber vendido a una revista información de Samii Herrera -de 31 años de edad-, la señala por ser la principal defensora de Ricardo Peralta.

Razón por la que la reprende por apoyar el machismo ya que, según Silvana La Marciana, Herly RG mantiene a su actual pareja, hace todo lo que le pide y además de permite que sus amigos la humillen.

Herly no defiende a Ricardo Peralta porque es indefendible

Al respecto, Herly RG tiene muchas cosas que decir. En primer lugar niega haber vendido información de Samii Herrera y en segundo lugar dice no estar defendiendo la personalidad que Ricardo Peralta mostró en La Casa de los Famosos 2024.

Así como Herly RG acepta que no debió meterse entre Silvana La Marciana y Ricardo Peralta; no obstante, no soporta que a la palabra “joto” se le dé una connotación que aumente el odio hacia la comunidad.

Asimismo reprueba que la tiktoker aseguré que Herly RG mantiene a su pareja, lo que es casi verdad ya que ella le paga por funciones que él hace.

“También tienes machismo y misoginia interiorizado preciosa... Se me hace muy machista y misógino que en pleno 2024 una no pueda ganar más que su pareja y que una mujer no puede darle empleo a su pareja. Te cuento. Marvin era mi representante, bueno era, el hace funciones por las que yo le pago” Herly RG

Y finalmente acepta que es funada públicamente por sus amigos ya que ella se lleva “pesado” con ellos, pero también da la cara cuando es necesario como lo hizo con Ricardo Peralta, error que cometió en su momento.

Por culpa de Ricardo Peralta ya bos peleamos las girls contra los gays y ahora Silvana Marciana contra Herly.



Yo solo tengo que agregar mi humildísima opinión en cuanto a que Silvana es súper conflictiva y se entiende que sea por crear engagement, pero chale con el hate… pic.twitter.com/SEat7CmDlY — Ángeles Canela (@Angie_cinnamon) November 16, 2024

Respuesta que hizo estallar a Silvana La Marciana quién sigue acusando a Herly RG de vender información privada, así como minimiza su insulto homofóbico al asegurar que sabe cosas de la influencer, mismas que dejan claro la clase de persona que es.