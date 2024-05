Alejandro Camacho -de 69 años de edad- alzó la voz nuevamente contra el actor que hace cuatro años le robó todos sus ahorros.

Se trata de Paco Rueda -de 30 años de edad- con quien Alejandro Camacho trabajó y conoció durante las filmaciones de una película.

Por lo que ha denunciado con anterioridad, Paco Rueda lo convenció de invertir sus ahorros en un negocio que resultó ser una estafa.

Pues es la fecha en la que Alejandro Camacho no ha visto su dinero de vuelta, por lo que ha alzado la voz en contra de su ex amigo no solo para exponerlo.

Ya que el actor busca que la justicia caiga en contra de Paco Rueda para que pague la deuda que tiene pendiente.

Alejandro Camacho (Agencia México)

Actor que robó los ahorros de Alejandro Camacho habría estafado a más famosos

Fue en medio de las nuevas acusaciones de Alejandro Camacho que se dio a conocer que el actor que lo estafó ha hecho lo mismo con otros colegas.

Esto porque Paco Rueda continúa trabajando y teniendo proyectos en la misma televisora que Alejandro Camacho.

Pues incluso ya habría más actores que, del mismo modo, han salido a denunciar a Paco Rueda por las mismas razones que Alejandro Camacho.

Paco Rueda (Agencia México)

Alejandro Camacho reafirma que quiere llegar a las últimas consecuencias en contra de su estafador

Más recientemente Alejandro Camacho volvió a denunciar las acciones de Paco Rueda, reafirmando que está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias.

Y es que por lo que ha dicho con anterioridad el actor, su estafador no ha cumplido con ninguno de los acuerdos establecidos.

Mismos que han intentado ser puestos como una forma de resolución conciliatoria. Además de seguir sin pagar el dinero pedido.

Una situación que Alejandro Camacho, afirma, lo ha perjudicado en muchos aspectos.

Pues el haber perdido sus ahorros no solo ha afectado visiblemente su patrimonio, sino que también la confianza hacia sus allegados.

Por lo que Alejandro Camacho continúa en su búsqueda de justicia en contra de Paco Rueda. El actor que lo estafó con todos sus ahorros.