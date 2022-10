Alejandro Camacho denunció al actor Francisco Rueda por una inversión fallida. En entrevista, el actor de ‘Cuna de Lobos’ señaló que han pasado casi 2 años de su transacción y su colega no ha cumplido con los términos establecidos.

¿Alejandro Camacho denunció porque está en la quiebra tras la inversión fallida?, ¿el primer actor quiere ver a Francisco Rueda en la cárcel?

Alejandro Camacho hizo algunas aclaraciones al programa ‘Ventaneando’ sobre su denuncia, que formalizó hace unos días ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Según rumores, Alejandro Camacho se encontraba muy preocupado por la inversión fallida que hizo con Francisco Rueda, pues comprometía gran parte del patrimonio que había logrado a lo largo de su carrera.

Esto fue rechazado por Alejandro Camacho, quien negó estar “en jaque” y más bien dijo sentirse tranquilo pues al presentar la denuncia, está procediendo de la manera correcta y espera ver resultados positivos muy pronto.

En tanto, durante una conferencia de prensa que ofreció el mismo día de la entrevista, Alejandro Camacho dijo que su principal interés no es ver a Francisco Rueda en la cárcel, sino que el actor de ‘La Casa de las Flores’ le devuelva su dinero.

“No, yo quiero que él cumpla a lo que se comprometió. Yo no soy un juzgador, no quiero afectar a nadie, yo lo único que quiero es que me devuelva lo que le di. Eso es lo que quiero”

Alejandro Camacho