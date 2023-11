Selena Gomez -31 años- ha revelado que está harta y borrará su Instagram, dejando principados a sus seguidores.

Aunque Selena Gomez es la persona con más seguidores en Instagram con 430 millones, la cantante y actriz reveló que está harta y borrará su red social, pero ¿por qué?

Aparentemente Selena Gomez ha sido criticada por su postura neutral ante la guerra entre Palestina e Israel.

Lo cual ha provocado que miles de usuarios la critiquen, diciendo que Selena Gomez publicara una historia en su Instagram -que luego borró-, diciendo que eliminará su perfil.

Selena Gomez publicó en su Instagram un mensaje que preocupó a sus 430 millones de seguidores, en donde reveló que eliminaría su cuenta.

Esto ante las constantes críticas y ataques que Selena Gomez ha recibido en Instagram tras no apoyar ningún lado del conflicto de Palestina e Israel.

Por lo que la postura neutral de Selena Gomez molestó a varios usuarios que han estado atacándola en Instagram.

Razón por la cual Selena Gomez publicó una historia en su Instagram revelando que estaba harta y borraría su Instagram.

Tras decir que borraría su Instagram pese a ser la persona más seguida, Selena Gomez se ha convertido en tendencia creando una polémica en redes sociales.

Y es que la neutralidad de Selena Gomez ante el conflicto de Israel y Palestina fue lo que molestó a los seguidores.

Pero en especial una publicación que hizo Selena Gomez con respecto al conflicto de Palestina e Israel en donde dijo:

“Me he estado tomando un descanso de las redes sociales porque tengo el corazón roto de ver todo el horror, el odio, la violencia y el terror que está sucediendo en el mundo. Que haya personas siendo torturadas y asesinadas o cualquier acto de odio hacia cualquier grupo es horrible. Necesitamos proteger a toda la gente, especialmente a los niños y detener la violencia por su bien. Lo siento si mis palabras nunca son lo suficiente para todos o un hashtag. Solo no puedo soportar que lastimen a gente inocente; me enferma. Desearía poder cambiar el mundo, pero una publicación no lo hará. Con amor, Selena.”

