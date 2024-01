A través de redes sociales, la conductora Verónica Gallardo reveló que tiene problemas de salud.

De acuerdo con Verónica Gallardo -de 63 años de edad-, podría requerir de una intervención quirúrgica.

Sería hasta el día lunes 22 de enero de este 2024 que Verónica Gallardo ofrezaca más detalles de su estado de salud.

En su canal oficial de YouTube, el viernes 19 de enero 2024, Verónica Gallardo reveló que tiene problemas de salud.

De acuerdo con Verónica Gallardo, tuvo que cancelar la emisión de su programa debido a que estaba en el hospital.

Entre lágrimas, la conductora dio a conocer que se le habría paralizado un nervio de la pierna y que requeriría de estudios.

Dependiendo de los resultados, Verónica Gallardo podría ser intervenida quirúrgicamente, lo cual dijo la tenía nerviosa.

“Yo estoy muy mal, ya no puedo con la pierna, estoy afuera de la clínica y me acaba de decir el doctor, mi querido doctor Alcántara que traigo paralizado un nervio, me van a hacer una radiografía, espero que no necesite operación, porque no sé qué voy a hacer”

Verónica Gallardo