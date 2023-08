La periodista Verónica Gallardo alertó el pasado 17 de agosto, pues su sobrina irrumpió en su canal para avisar que su tía estaba hospitalizada, en medio de su duelo por la muerte de Alexander ‘El Gringo’, su esposo.

Y aunque aún no se tenía el diagnóstico con el que Verónica Gallardo estaba en el hospital, un día después apareció para calmar los rumores y contar qué le pasó.

Verónica Gallardo -de 63 años de edad- reconoció que la muerte de “mi güerito”, su esposo Roberto Alexander, la ha tenido tan despistada que olvidó tomar unas pastillas vitales para su salud.

Aunque con la pena de la muerte de Robert Alexander, ‘El Gringo’ -de 74 años de edad-, dejó con un dolor terrible a Verónica Gallardo, la periodista siguió con su vida y su trabajo.

Sin embargo, el pasado jueves 17 de agosto, se encendieron las alarmas cuando Verónica Gallardo, no apareció en su canal de YouTube para la transmisión cotidiana y llegó su sobrina Diana Gallardo.

La familiar de la periodista, pidió una disculpa a los seguidores de su tía, argumentando que se encontraba mal de salud, por lo que no podía transmitir.

Asimismo, contó que ella también se encontraba en incertidumbre, pues aún no le daban a conocer el parte médico, aunque Verónica Gallardo estaba bien acompañada por su hijo Patricio de 26 años de edad.

Para terminar con la incertidumbre, Verónica Gallardo reapareció en YouTube un dia después, para contar qué fue lo que le había pasado.

La periodista explicó que amaneció con un fuerte dolor de cabeza aquel día, y que luego comenzó a ver “arañitas”, y sentía que se iba a caer.

Pese a que ella se negaba a ir a un hospital, por lo que había pasado con su esposo Robert Alexander ‘El Gringo’, fueron al consultorio de su cardiólogo.

Fue ahí donde el médico le dijo a Verónica Gallardo que tenía la presión demasiado alta, por lo que tuvo que quedarse varias horas para monitorearla.

Verónica Gallardo estuvo hospitalizada el jueves 14 de agosto, luego de que tuviera una subida de presión que alertó a su familia, pero también como consecuencia a la muerte de su esposo.

La periodista reconoció que en parte su subida de presión, se debió a todo lo que está pasando por la muerte de Robert Alexander ‘El Gringo’.

Y es que contó que este padecimiento se pudo deber a que cree no haberse tomado su medicina de la presión desde hace 15 días, que su esposo murió.

“La verdad fue mi culpa, porque me preguntó si había estado tomando el medicamento desde que falleció Robert, le dije que la verdad no me acordaba, sinceramente no sé, yo creo que no”.

Verónica Gallardo, periodista.