¿Qué le pasó a Laura Bozzo? Aparece con moretones en la cara y explica por qué no acudió a grabar su programa en Imagen Televisión.

A través de su cuenta de Instagram, Álex Kaffie -de 51 años de edad- reveló que el programa de Laura Bozzo en Imagen Televisión saldrá del aire el viernes 30 de junio.

De acuerdo con el periodista, el programa saldría del aire por su bajo rating y porque la conductora de 71 años de edad faltó a las grabaciones dejando plantada a la producción.

En medio de las especulaciones por su futuro laboral, Laura Bozzo alarmó a sus seguidores al aparecer en sus redes sociales con el rostro golpeado.

Laura Bozzo se había mostrado muy feliz con su programa “Que pase Laura”, sin embargo en los últimos días se reveló que había sido despedida de Imagen Televisión por sus bajos niveles de audiencia.

De acuerdo con el periodista Álex Kaffie, Laura Bozzo no se había presentado a las grabaciones de su programa sin avisarle a la producción, lo que habría causado la molestia de los ejecutivos.

Luego de todas las especulaciones, Laura Bozzo reveló que había sufrido un fuerte accidente tras tener una crisis de ansiedad.

A través de su cuenta de Twitter, Laura Bozzo explicó que si no acudió a grabar su programa no fue por “capricho”, sino porque había tenido una crisis de ansiedad.

“Estos días no grabé, no por capricho, tuve una crisis de ansiedad”

Tras compartir una fotografía en la que luce con moretones en el rostro, Laura Bozzo destacó que sufre depresión y que se le había bajado la presión por lo que había tenido una caída.

Laura Bozzo señaló que hay muchas cosas que no saben sobre ella y aunque es buena defendiendo a otra mujer no hace lo mismo con ella misma.

“Sufro de depresión y me bajo la presión y me caí. Hay muchas cosas que no saben de mí, soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero Dios me cuida”

Laura Bozzo