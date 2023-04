Laura Bozzo está haciendo de las suyas en Imagen Televisión debido a que da por hecho que la consideran una carta fuerte pues no la expulsaron cuando se encerró mas de la cuenta en La Casa de los Famosos, reality de Telemundo.

No obstante, su suerte podría cambiar y es que la conductora y presentadora Laura Bozzo, de 70 años de edad, sigue tensando la cuerda, asegura Javier Ceriani en Chisme No Like.

El conductor de 52 años de edad, asegura que Laura Bozzo ya tiene hartos a los camarógrafos y técnicos de Imagen Televisión, debido a que les grita y los trata mal.

Esto no es nuevo y es que en el pasado, la veterana conductora fue acusada por equipo de producción de Telemundo de malos tratos, incluso, sus víctimas aseguran tener videos que lo prueban.

Laura Bozzo (@laurabozzo_of / Instagram )

Laura Bozzo le hace el feo a Imagen Televisión

Comprometiendo más su situación, Laura Bozzo sigue mostrándose como una persona poco profesional pues prefiere quedar bien con Telemundo antes que cuidar su trabajo en Imagen Televisión.

Laura Bozzo estaría dejando grabaciones a medias para correr a los llamados que le hace Telemundo con motivo de sus participaciones especiales en la tercera temporada de La Casa de los Famosos.

Cabe señalar que Laura Bozzo está presente en las galas del polémico reality show debido a que crítica y juzga el comportamiento de los concursantes; tiene contrato y le pagan por ello.

Sobre todo porque fue una de las consentidas en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, misma que coronó a Ivonne Montero, de 48 años de edad.

Ivonne Montero / Laura Bozzo (Especial)

Aconsejan a Laura Bozzo cuidar su trabajo

Debido a que se hace más notorio su desinterés por Imagen Televisión así como su preferencia por Telemundo, Javier Ceriani aconseja a Laura Bozzo cuidar su trabajo ya que actualmente éste comienza a carecer.

“Laura pórtate bien, el trabajo está faltando”, subraya y critica su mala actitud con la empresa que hasta el momento sigue apoyándola pese a que las nuevas generaciones comienzan a pasar de ella.