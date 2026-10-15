Joe Manganiello compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que muestran el radical cambio físico que sufrió por una enfermedad que no tuvo un diagnóstico definitivo.

Las imágenes datan del 2016, año en que el actor se sometió a una cirugía de emergencia para extirpar una parte de su intestino grueso.

En la primera fotografía, Manganiello describe la pérdida de 27 kilos que tuvo tras el procedimiento. En la segunda, el actor muestra parte de lo que fue otra intervención.

De acuerdo con la publicación del actor, las fotografías que compartió muestran en imágenes de lo que trata el primer capítulo de su libro biográfico titulado Bloodlines.

Joe Manganiello padeció una enfermedad autoinmune durante 7 años (@joemanganiello)

Joe Manganiello promociona su nuevo libro con imágenes de su enfermedad

Bloodlines fue publicado el 13 de octubre de este año. En él, Joe Manganiello relata a detalle las consecuencias de su enfermedad y las secuelas que enfrentó.

Durante 7 años el actor presentó síntomas relacionados al dolor abdominal, sangrado intestinal, fatiga y erupciones cutáneas.

En la actualidad, Joe Manganiello afirma encontrarse bien y sin síntomas de la enfermedad que, aparentemente, nunca pudo ser diagnosticada.

Joe Manganiello nuevo libro (Instagram | @joemanganiello)

La relación entre la enfermedad de Joe Maganiello y Sofía Vergara

Los primeros síntomas de la enfermedad de Joe Maganiello comenzaron a manifestarse poco después de que se casara con Sofía Vergara, en 2015.

Fue la actriz quien autorizó la cirugía de emergencia, siendo el propio Maganiello quien reconoció fue una decisión que le salvó la vida.

Sin embargo, tras la intervención médica comenzó también la crisis matrimonial de la pareja, la cual estuvo marcada por fuertes tensiones.

Con el tiempo, Joe Maganiello declararía que se sintió emocionalmente abandonado por Sofía Vergara. La pareja anunció su separación en 2023; al año siguente, el divorcio se concretó.

Joe Manganiello y Sofía Vergara. (@joemanganiello)

En su nuevo libro, el actor señala un trasfondo turbio de su enfermedad, pues relata que durante aquellos años en los que trataba de encontrar respuestas a su padecimiento se contactó con un chamán.

Éste último sugirió que la enfermedad era un resultado de un ritual efectuado por una expareja de Sofía Vergara que seguía enamorado de la actriz.