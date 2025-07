El 2025 ya sorprendió a Luis Rodríguez El Guana, de 37 años de edad. El integrante de Me Caigo de Risa sufrió un accidente que lo dejó en silla de ruedas.

Pese a que caminar le cuesta trabajo, Luis Rodríguez El Guana se presentó a trabajar a Me Caigo de Risa, por lo que fue en el programa donde explicó qué le ocurrió.

Para evitar malos entendidos, se aclaró que el accidente tuvo lugar fuera de las instalaciones.

Luis Rodríguez Guana, conductor. (@elguana)

¿Qué le pasó a El Guana? Luis Rodríguez de Me Caigo de Risa anda en silla de ruedas

Luis Rodríguez El Guana estará varios días en silla de ruedas debido a que el integrante de Me Caigo de Risa se fracturó la cadera.

Mediante un video transmitido en Me Caigo de Risa, Luis Rodríguez El Guana dijo haber sufrido una caída.

No obstante, antes de revelar qué le ocurrió, bromeó un poco con su situación.

“Es una escena de riesgo que tengo que hacer”, dijo cuando su compañera Mariazel le preguntó por la silla de ruedas.

Enseguida, con un tono más serio, el comediante informó que se cayó de su scooter en Avenida de los Insurgentes cuando se trasladaba a su trabajo.

“Como soy actor del método, me llevé mi scooter y me fui a romper la cadera en Insurgentes… Traigo fractura de cadera Zel” Luis Rodríguez 'El Guana'

Aunque el también actor no dejó claro si su accidente se debió al exceso de velocidad o fue provocado por un tercero, indicó que su fractura de cadera lo mantendrá en silla de ruedas por un tiempo.

El Guana sufre accidente (@elguana / Instagram)

Accidentado, Luis Rodríguez ‘El Guana’ no dejará de trabajar

Es importante mencionar que Luis Rodríguez El Guana no quedó inválido.

El comediante puede caminar; sin embargo, ponerse de pie se le dificulta, razón por la que pasa la mayor parte del día en silla de ruedas.

Esto no le impide realizar su trabajo, por lo que Luis Rodríguez El Guana se las ingenia para no pausar su participación en Me Caigo de Risa, donde es necesario ser parte de las dinámicas.

Así como hace unas horas grabó su participación en Parados por la mañana, en Chócalas Compayito.