¿Qué le pasó a Diego Gallardo? El cantante ecuatoriano fue una de las víctimas mortales de la violencia en Ecuador.

La fuga de Adolfo Macías “Fito”, jefe de la banda de Los Choneros considerada una de las asociaciones criminales más peligrosas en Ecuador, ha desatado una ola de violencia en el país.

Los actos de violencia en Ecuador han cobrado la vida de al menos 10 personas en Guayaquil y Nobol, entre las que se encuentra el cantante Diego Gallardo, de edad desconocida.

Diego Gallardo, quien era mejor conocido como “Aire del Golfo”, murió durante los disturbios que se han registrado en las últimas horas en Ecuador.

A través de las redes sociales, familiares de Diego Gallardo confirmaron su muerte y dedicaron amorosos mensajes de despedida.

Ecuador se mantiene en alerta debido al toque de queda ordenado por el presidente Daniel Noboa tras los disturbios que se han registrado en el país.

Según dio a conocer el presentador deportivo y presidente de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador, Miguel Ángel Loor, Diego Gallardo murió el 9 de enero luego de que fue alcanzado por una bala perdida durante un enfrentamiento en las calles de Guayaquil.

Diego Gallardo se encontraba en su automóvil ya que había ido a recoger a su único hijo del colegio, cuando lamentablemente perdió la vida.

La noticia de la muerte de Diego Gallardo se confirmó a través de las redes sociales, donde seguidores no dudaron de expresar sus condolencias.

Amigos y familiares de Diego Gallardo se han mostrado conmocionados por la muerte del cantante.

Camille Gamarra, esposa del músico Diego Gallardo, también le dedicó un emotivo mensaje en el que destacó que el cantante había muerto como un héroe.

“Este iba a ser nuestro año, teníamos tantos proyectos, metas y sueños. Contábamos los días para que empiece el 2024 y ahora solo deseo con todas mis fuerzas que este año no hubiera llegado nunca. Moriste como un héroe, yendo a proteger a nuestro hijo”

En su mensaje, Camille Gamarra señaló que sus hijos no pudieron tener mejor papá, pues Diego Gallardo fue una gran persona.

“Ese amor tan grande sin medidas es lo que nos queda de consuelo. Mis hijos no pudieron tener mejor padre que tú. Si vieras todo lo que has dejado sembrado en la música y la cultura, tal vez, te vieras con los mismos ojos de orgullo con los que siempre te vi cada vez que estabas trepado en un escenario. Siempre serás mi admiración. Espero haberte podido devolver todo el amor y felicidad que me diste a mí”

Camille Gamarra