Un escalofriante video de Katy Perry muestra a la cantante teniendo problemas con su ojo, cuando no puede abrirlo con normalidad en medio de su concierto.

El doctor Cristian Pérez Latorre, especialista en belleza, sospecha que Katy Perry tuvo una mala aplicación de bótox que le provocó el problema con su ojo.

De acuerdo con el experto, Katy Perry debería someterse a terapias con ejercicios faciales para que su padecimiento se alivie.

Katy Perry tuvo un mal bótox y su ojo lo resintió, sospecha doctor

Katy Perry y un problema con su ojo se volvieron tendencia en redes sociales el fin de semana. Ahora, expertos tratan de descifrar qué pasa con la famosa.

Katy Perry de 38 años de edad, fue tema de conversación en el programa de Chisme No Like para explicar qué le pasó en el video viral donde su ojo se cierra.

El doctor Cristian Pérez Latorre, especialista en cirugías plásticas, contó sus sospechas al respecto.

“Yo creo que todo este tipo de chicas que están muy expuestas, utilizan mucho bótox”, comentó.

Katy Perry (captura de pantalla)

De acuerdo con el médico, Katy Perry padece un blefaroespasmo a causa de una mala aplicación de bótox.

El cual, ocurre como efecto adverso de la toxina botulínica que se inyecta en el bótox.

“Es muy común cuando uno lo coloca (el bótox) muy por debajo del área donde se debe colocar”, explicó el doctor.

El bótox como el que se habría aplicado Katy Perry, tiene la función de bloquear ciertos canales del músculo para que no funcione muy rápido.

Y así desvanecer las líneas de expresión en la zona donde se inyectó.

“Es uno de los efectos adversos”, insistió el médico sobre el caso de Katy Perry.

Katy Perry (@katyperry - Twitter)

Dado que lo más probable es que Katy Perry tenga un problema de blefaroespasmo por el bótox, el médico descarta otras enfermedades graves.

Como la miastenia gravis, una padecimiento que obligaría a Katy Perry a frenar su carrera como cantante .

“No podría cantar en un escenario”, advirtió Cristian Pérez Latorre al medio citado.

¿Qué es un blefaroespasmo? Lo que le habría pasado a Katy Perry

Un blefaroespasmo podría explicar lo que pasa con Katy Perry y su ojo, como efecto adverso a una mala aplicación de bótox.

De acuerdo con fuentes médicas, el blefaroespasmo es cualquier tipo de contracción o espasmo que no se puede controlar.

Las personas con blefaroespasmo, como lo sería Katy Perry, pueden desarrollar contracciones de los músculos del párpado con más frecuencia.

Provocando así que los ojos se cierren por completo en cualquier momento.

Katy Perry (@katyperry)

El blefaroespasmo ocurre cuando la parte del cerebro que controla los músculos del párpado deja de funcionar correctamente.

Algunas veces es hereditario, afectando principalmente a mujeres de 40 a 60 años de edad. Katy Perry tiene 38.

Sobre qué puede hacer Katy Perry para aliviar su blefaroespasmo, el doctor invitado de Chsime No Like detalló que no existe un antídoto “para que el bótox se vaya”.

Más bien se necesitan ejercicios y terapias faciales para estimular el músculo ocular y cualquier otro de la zona.