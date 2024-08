A través de la red social X, antes Twitter, es como internautas se preguntan ¿qué fue lo que le pasó a Amanda Bynes?

Pues esta foto de Amanda Bynes en la red social X revive su polémica vida, debido a la apariencia de la que fuera actriz.

Lo que ha hecho que más de uno no pueda creer que es lo que ha pasado con Amanda Bynes a sus 38 años de edad.

Amanda Bynes (Instagram/@meamandabynes)

Esta es la foto en X de Amanda Bynes que revive su polémica vida

A través de una foto publicada en X por una seguidora identificada @lusuaarezz es como el nombre de Amanda Bynes ha salido a relucir, además de revivir su polémica vida.

Debido a que en esta foto se puede ver a Amanda Bynes con un look poco común y que causa alarma.

Ya que la Amanda Bynes de las alfombras rojas de Hollywood es historia, pues ahora la ex actriz se ve con sobrepeso y un rostro poco común.

Pues Amanda Bynes luce unas cejas bastante exageradas, así como unos labios gruesos y un corte de pelo con flequillo corto, lo que hace que su imagen sea completamente distinta a como se le conoció.

A lo que los fans han replicado que “el daño que le hicieron a Amanda Bynes no se los voy a perdonar jamás”.

Recordando la polémica vida de Amanda Bynes que desde muy joven sufrió abuso sexual, así como fue diagnosticada con trastorno bipolar y luchó contra la depresión y la adicción.

el daño que le hicieron a Amanda Bynes no se los voy a perdonar jamás pic.twitter.com/xegVhXzjn4 — lu 🌻 (@lusuaarezz) August 2, 2024

Fans de Amanda Bynes no pueden creer que la foto de X sea de la ex actriz infantil

Luego de la foto en X de Amanda Bynes que ha revivido su polémica vida, son muchos los fans que no pueden creer que hoy en día se vea la ex actriz infantil.

“Dime que es mentira, esa no puede ser Amanda Bynes”, " no nos engañen esa foto tiene filtros, mi Amanda no puede estar así”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pese a esto, la verdad es que la foto de X corresponde efectivamente a Amanda Bynes, imagen que fue compartida por la ex actriz en Instagram.

Ya que a Amanda Bynes se le puede encontrar en Instagram como @amandaamandaamanda1986 cuenta en la que comparte únicamente historias, más no fotos.

Mismas en las que se puede ver a Amanda Bynes con el alarmante aspecto que ha dejado preocupados a los fans.

Sin embargo, a Amanda Bynes se le puede notar mejor aunque su imagen sea otros cosa muy distintas tras años de su polémica vida.