Ex de Angélica Rivera reacciona a su presunto romance con Diego Klein y cree que podría tratarse de pura promoción por su serie juntos.

Se ha creado una gran expectación por el regreso de Angélica Rivera -de 55 años de edad- a las producciones televisivas con la serie Con esa misma mirada.

Sin embargo, la revista Caras sorprendió a todos al publicar que Angélica Rivera tendría un romance con su coprotagonista Diego Klein, quien es 19 años menor que ella.

En medio de las especulaciones, Angélica Rivera arremetió en contra de la revista al asegurar que no mantenía una relación con Diego Klein, de 36 años de edad.

Aunque Angélica Rivera ya había negado este romance, es ahora una ex pareja de la actriz que considera que podría tratarse de una estrategia para la serie en la que participan ambos.

Angélica Rivera no suelta a la revista que le inventó un romance con Diego Klein

El nombre de Angélica Rivera se convirtió en tendencia luego de que se dio a conocer su presunto romance con Diego Klein.

Aunque Angélica Rivera y Diego Klein negaron que su romance en la serie hubiera sobrepasado la pantalla, un ex de la actriz no se libró que le cuestionaran sobre este tema.

Se trata nada más y nada menos que del productor José Alberto ‘El Güero’ Castro, quien habló sobre la supuesta nueva relación de su exesposa.

José Alberto ‘El Güero’ Castro consideró que todas las especulaciones del romance fueron una buena promoción para la serie.

En su conversación, José Alberto ‘El Güero’ Castro considera que podría ser un gran proyecto y todo lo que surja de ahí es algo mediático que ayuda a la producción.

Aunque no podría confirmar que se trató de publicidad, José Alberto ‘El Güero’ Castro destacó que si se trató de una forma mediática para dar a conocer el proyecto.

“Pues yo, mira, no puedo decir que sea publicidad, sino más bien, yo creo que es una forma mediática para el proyecto. Yo creo que hoy por hoy tenemos mucha disposición o funcionalidad con todos los medios y bueno, yo espero que sea para bien del proyecto”

José Alberto ‘El Güero’ Castro aseguró que es muy respetuoso del trabajo de su ex, por lo que no ha tenido ninguna conversación con Angélica Rivera sobre su vida privada ni el proyecto.

“No, no, no, no, soy muy respetuoso en el sentido de su trabajo y en eso yo soy muy respetuoso, de la vida de ella y de su trabajo”