Presunta hija de Vicente Fernández cuenta como fue la relación entre el cantante y su mamá (VIDEO)

Presunta hija de Vicente Fernández contó como fue la relación entre el cantante y su mamá; además de otros detalles como la vez en que conoció a su papá pero le prohibieron que se le acercara.

Sin duda alguna, Vicente Fernández fue los artistas mexicanos más influyentes a nivel internacional.

Es por eso que la noticia de su muerte fue de gran peso, pues el legado que dejó es tan grande que ha pasado a la historia como “el rey del mariachi”.

Vicente Fernández y su 'caballo miniatura'. (@_vicentefdez)

Ana Lilia Aréchiga, presunta hija de Vicente Fernández, revela como fue la relación entre el cantante y su mamá

Ana Lilia Aréchiga, la presunta hija de Vicente Fernández, reveló recientemente como fue la relación entre el cantante y su mamá, misma que se habría efectuado cuando él tenía 21 años.

Fue durante la transmisión de este 17 de diciembre del programa de espectáculos, “Chisme No Like”, que Ana Lilia Aréchiga, quien dice ser la hija no reconocida del ‘Charro de Huentitán’, acudió como invitada para ofrecer sus propias declaraciones.

De acuerdo con ella, su mamá y Vicente Fernández se conocieron desde que él tenía 20 años o continuaron con su romance hasta sus 21.

“Fue una relación de nueve meses, después de esos meses que estuvieron juntos (...) Mi mamá lo conoció cuando él tenía 20 años, cuando él cumplió 21 años ellos ya tenían una relación” Ana Lilia Aréchiga

Posteriormente, se le preguntó acerca de la vez en que ella se acercó a Vicente Fernández durante una de sus presentaciones en Las Vegas, para presentarse como su hija, momento en que le llevó una rosa de color azul y su foto.

“Papá papá, soy tu hija Ana Lilia, con una rosa azul y mi foto (...) Se le pusieron los ojos chiquitos y brillosos” Ana Lilia Aréchiga

Incluso, Ana Lilia asegura que Angélica María vio el momento en que todo eso transcurrió, lo que llamó bastante la atención, pues sería una testigo de lo sucedido.

No obstante, aseguró que fue Gerardo Fernández quien le impidió acercarse a Don Vicente.

“Yo siento unas miradas fuertes y volteo y miro a Gerardo con su hija” Ana Lilia Aréchiga

Vicente Fernández y doña 'Cuquita'. (@_vicentefdez)

¿La presunta hija de Vicente Fernández planea quedarse con una parte de la herencia?

Tras revelar como fue que intentó acercarse a su papá a pesar de que ‘sus hermanos’ y Doña Cuquita se lo habrían impedido, Ana Lilia Aréchiga, la presunta hija de Vicente Fernández, reveló si planeaba quedarse con una parte de la herencia.

Lo primero que advirtió es que sorprendería a la familia del cantante en Navidad, aunque no especificó de qué se trataba.

“Pienso enseñar algo en diciembre (...) Está la tristeza de que mi padre no va a estar pero está la bendición de que si va a estar su hija” Ana Lilia Aréchiga

Luego de eso fue muy contundente al explicar que se quedará con la parte que los abogados señalen que le corresponde.

“Que caiga y que llegue a lo que tenga que llegar. Si soy una muerta de hambre, si les voy a quitar dinero... si eso dicen mis abogados, porque hay pruebas donde ellos no permitieron que mi padre me reconociera, pues que se tome todo lo que tenga que tomar y por orgullo y por bendición, soy la única y la primera hija” Ana Lilia Aréchiga

No obstante, señaló que ella no deseaba llegar a eso. Lo único que quería era poder pasar tiempo con Vicente Fernández como ‘padre e hija’; pero fue la familia de Don Vicente quienes no se lo permitieron.