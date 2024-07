Flor Rubio y Ricardo Casares, compañeros en el programa “Venga la Alegría”, protagonizaron tremenda pelea que generó controversia en redes sociales.

Los conductores que suelen presentar las noticias de espectáculos respetando las opiniones del otro a pesar de sus diferencias, mostraron su opinión acerca de la reciente ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva.

Flor Rubio sugirió que podría resurgir el amor entre la rusa y su ex Emmanuel Palomares , con quien actúa y se besa en “Aventurera”.

Flor Rubio calla en vivo a Ricardo Casares en Venga la Alegría (Especial / Captura de pantalla TV Azteca)

Ello, ahora que Irina es una mujer libre. Por su parte, Ricardo Casares no estuvo de acuerdo con la opinión de su compañera y esto aparentemente molestó a Rubio, quien expresó:

“No Flor, no me vengas con esas cosas por el amor de Dios, por favor no vendas chismes que no , hace un minuto dijimos que no decimos chismes y ¿tú dices eso?”

Interrupciones y justificaciones entre Flor Rubio y Ricardo Casares

Durante la más reciente emisión de “Venga la Alegría”, Flor Rubio y Ricardo Casares no tuvieron el tino de dejar ver sus desacuerdos.

Flor Rubio interrumpió a Ricardo diciendo: “Espérate, eso no es un chisme...”, lo que sorprendió a Ricardo Casares.

Flor Rubio calla en vivo a Ricardo Casares en Venga la Alegría (Especial / Captura de pantalla TV Azteca)

Y, este replicó: “¿Cómo, cómo?, nos perdimos, absolutamente nos perdimos, no hay un sólo argumento en los chismes de Rubio , yo pinto mi línea, yo doy información.”

En tanto, Flor aclaró su postura: “Lo que dije es que normalmente el dicho dice ‘donde hubo fuego cenizas quedan’, por eso es que le preguntamos, no porque yo esté anunciando que quedan cenizas de ese amor...”

Usuarios de redes sociales reaccionan a pelea entre Flor Rubio y Ricardo Casares

La pelea entre Flor Rubio y Ricardo Casares se ha viralizado en redes sociales, recibiendo la conductora más críticas.

Por ejemplo, un usuario comentó:

“No soporto a Flor Rubio, es pesada, y siempre quiere ser la protagonista, me podrán decir que no vea el programa pero me encanta Ricardo Casares como conductor desde que estaba en Ventaneando.”