Desde hace varios meses Alfredo Adame se ha pronunciado en contra de Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero. Incluso se alegró de su ruptura con Cynthia Klitbo .

En entrevista con el programa ‘¡Suéltalo Aquí!’, Alfredo Adame habló de su rivalidad con el Rey Grupero e incluso señaló que le ofrecieron 25 mil pesos para que se dejará que le dieran un pastelazo y lo grabaran.

En entrevista con Angélica Palacios Alfredo Adame no sólo habló de Laura Bozzo , ya que también se pronunció en contra de Rey Grupero.

En el video Alfredo Adame señaló que tenía unas fotos comprometedoras de Rey Grupero que pronto saldrían a la luz. Sin querer revelar más detalles, el conductor confesó que su pastelazo fue planeado.

Alfredo Adame puntualizó que hace tiempo se habían acercado a él para que hiciera un programa con Rey Grupero, pero él se negó a realizarlo ya que tenía planeado lanzar su emisión ‘La ley de Adame’.

Fue en se momento cuando le propusieron que se dejará que le dieran un pastelazo y durante varios meses le insistieron con la idea.

Para que accediera le habían ofrecido 25 mil pesos, por lo que aceptó por esa cantidad de dinero.

“Se pasaron 3, 4, 5 meses en los que le dije que no, hasta que un día me habló mi amiga y me dijo échame la mano, es más hay 25 mil pesos si te dejas dar el pastelazo y pues yo soy empresario”

Alfredo Adame