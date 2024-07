Poncho de Nigris de 48 años de edad usó el body shaming para atacar a Ricardo Peralta, pero el novio ya salió en su defensa.

Pero, ahora en La Casa de los Famosos México 2024 piensa que su actitud es “nefasta”, además de que se metió con el físico del influencer.

Todo comenzó cuando varios seguidores le preguntaron que opinaba de ciertos participantes, entre ellos, Ricardo Peralta de 34 años de edad.

Ricardo Peralta es uno de los habitantes que más ha dado de que hablar en La Casa de los Famosos México 2024.

Poncho de Nigris hablo durante un video en TikTok acerca de la fuerte confrontación, y no dudo usar el body shaming para atacar a Ricardo Peralta.

Poncho de Nigris llamo a Ricardo Peralta “Xoloitzcuintle bajado de un árbol” además de llamarlo “nefasto”.

Poncho de Nigris le prometió a sus seguidores confrontar a Ricardo Peralta cuando salga de La Casa de los Famosos México 2024.

La pareja de Ricardo Peralta realizó un video para responder las escandalosas declaraciones que ha emitido Poncho de Nigris.

Charly Portocarrero, el novio de Ricardo Peralta se mostró bastante molesto e hizo un video para externar su opinión.

Destaco que Poncho de Nigris denotaba su clasismo y racismo al hablar de su físico y color de piel.

“Recientemente, me he encontrado con vario material en donde has estado hablando de una manera muy despectiva acerca de él, pero me llama mucho la atención que la gente que conoce a Ricardo en persona y que sabe cómo es él, sabe cuál es su humor, sabe cuáles son sus manerismos etc, pues de repente ahora salga con estos comentarios de que viene muy inventada”

Charly Portocarrero, el novio de Ricardo Peralta